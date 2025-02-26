我方「樂見配合」陸生來台　國台辦諷「若真心」盡快撤除交流障礙

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸方面自2020年起因疫情暫停學位生來台就讀，台灣有關方面正研議讓第三地陸生來台就學，陸委會近日稱「樂見並配合」。大陸國台辦也反諷，民進黨「若真心希望」陸生赴台，應該盡快撤除兩岸人員交流障礙，保障陸生權益，「面對種種冷眼相待、冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就讀？」

發言人朱鳳蓮指出，我們從來沒有把在大陸高校就讀的台灣學生當作外人，多年來一直努力為他們提供與大陸學生同等待遇，台生的獲得感、安全感、幸福感顯著增強。「反觀民進黨當局，對大陸學生赴台就讀設置不合理限制、給予不公平對待。」

朱鳳蓮也反問，「在當前嚴峻的台海形勢下，面對種種冷眼相待、冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就讀？他們的家長能放心嗎？」

朱鳳蓮說，「對立對抗思維不變，兩岸關係就不可能好。」盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，而不是變著花招企圖製造不承認「九二共識」，兩岸也能協商對話的假象。

她也再次重申，「民進黨當局如果真心希望陸生赴台就讀，就應該盡快改變錯誤做法，切實保障在台陸生的權益。」

台灣教育部為「保護青少年免於被統戰」，全面禁止台灣公私立大學與大陸暨南大學、華僑大學等大陸高校交流合作，並禁止高中職校方鼓勵或配合代辦協助學生前往就讀。今日大陸國台辦記者會一開始主題「緊扣」大陸高校2025年港澳台聯合招生，並且宣傳暨南大學、華僑大學持續對台「聯招」考試。

朱鳳蓮介紹，持有台灣居民往來大陸通行證或台灣居民居住證和在台灣居住的有效身份證明，並具有相應的前置學歷的台灣學生，可通過四種途徑報考大陸高校本科或研究生。

朱鳳蓮指出，報考大陸高校本科有四種途徑：一是參加普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試（簡稱「全國聯招考試」），考生可於3月1日至15日登錄「全國聯招管理系統考生端」網上報名；二是依據台灣學測成績報考（簡稱「學測招生」），考生可於3月1日至31日，登錄大陸普通高校依據台灣學測成績招收台灣高中畢業生系統進行網上報名；三是參加暨南大學、華僑大學「兩校聯招」考試；四是依據台灣統測、分科測驗成績和參加面向台灣單獨招生考試等方式報考部分福建高校。