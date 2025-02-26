　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

我方「樂見配合」陸生來台　國台辦諷「若真心」盡快撤除交流障礙

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.2.26） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸方面自2020年起因疫情暫停學位生來台就讀，台灣有關方面正研議讓第三地陸生來台就學，陸委會近日稱「樂見並配合」。大陸國台辦也反諷，民進黨「若真心希望」陸生赴台，應該盡快撤除兩岸人員交流障礙，保障陸生權益，「面對種種冷眼相待、冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就讀？」

發言人朱鳳蓮指出，我們從來沒有把在大陸高校就讀的台灣學生當作外人，多年來一直努力為他們提供與大陸學生同等待遇，台生的獲得感、安全感、幸福感顯著增強。「反觀民進黨當局，對大陸學生赴台就讀設置不合理限制、給予不公平對待。」

朱鳳蓮也反問，「在當前嚴峻的台海形勢下，面對種種冷眼相待、冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就讀？他們的家長能放心嗎？」

朱鳳蓮說，「對立對抗思維不變，兩岸關係就不可能好。」盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，而不是變著花招企圖製造不承認「九二共識」，兩岸也能協商對話的假象。

她也再次重申，「民進黨當局如果真心希望陸生赴台就讀，就應該盡快改變錯誤做法，切實保障在台陸生的權益。」

台灣教育部為「保護青少年免於被統戰」，全面禁止台灣公私立大學與大陸暨南大學、華僑大學等大陸高校交流合作，並禁止高中職校方鼓勵或配合代辦協助學生前往就讀。今日大陸國台辦記者會一開始主題「緊扣」大陸高校2025年港澳台聯合招生，並且宣傳暨南大學、華僑大學持續對台「聯招」考試。

朱鳳蓮介紹，持有台灣居民往來大陸通行證或台灣居民居住證和在台灣居住的有效身份證明，並具有相應的前置學歷的台灣學生，可通過四種途徑報考大陸高校本科或研究生。

朱鳳蓮指出，報考大陸高校本科有四種途徑：一是參加普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試（簡稱「全國聯招考試」），考生可於3月1日至15日登錄「全國聯招管理系統考生端」網上報名；二是依據台灣學測成績報考（簡稱「學測招生」），考生可於3月1日至31日，登錄大陸普通高校依據台灣學測成績招收台灣高中畢業生系統進行網上報名；三是參加暨南大學、華僑大學「兩校聯招」考試；四是依據台灣統測、分科測驗成績和參加面向台灣單獨招生考試等方式報考部分福建高校。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
環島被偷光！　網紅嘆：以為在台灣不可能發生
快訊／西濱嚴重車禍！司機噴飛墜橋　血流滿地慘死
砂石車正面猛撞機車！夫妻1死1傷　驚悚畫面曝
王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻
陳偉殷美日通算96勝、大聯盟勝投數僅次王建民　寫下5個「第一
快訊／台中38歲女12樓墜中庭亡　巨大聲響嚇壞住戶
獨／80歲凌峰重新站起來　小31歲嬌妻「小竇」正式曝光
孫易磊登大聯盟官網！　高中教練感動：天花板還沒到頂
WBCQ誰的表現最驚喜？　一票被他圈粉：大場面選手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港預估今年經濟成長2%至3%　維持溫和增長

廣州BRT客流下降擬停運多條路線　地鐵網路完備失去分流作用

李強要求陸3大電信「增強緊迫感」　發展新一代通訊技術

我研擬第三地陸生來台　國台辦：為何要忍氣吞聲赴台就讀？

我方「樂見配合」陸生來台　國台辦諷「若真心」盡快撤除交流障礙

陸全球最大功率甲醇雙燃料船用發動機問世　替代柴油動力超95％

台大學生會長接待陸生遭罷免　國台辦：民進黨發動側翼搞綠色恐怖

挺過債務危機？碧桂園：保交房、保主體並重「為正常經營做準備」

兩批中國籍人馬柬埔寨首都火拼　持AK47街頭掃射...5人落網

加拿大制裁20家陸企　陸商務部：將採取必要措施

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

香港預估今年經濟成長2%至3%　維持溫和增長

廣州BRT客流下降擬停運多條路線　地鐵網路完備失去分流作用

李強要求陸3大電信「增強緊迫感」　發展新一代通訊技術

我研擬第三地陸生來台　國台辦：為何要忍氣吞聲赴台就讀？

我方「樂見配合」陸生來台　國台辦諷「若真心」盡快撤除交流障礙

陸全球最大功率甲醇雙燃料船用發動機問世　替代柴油動力超95％

台大學生會長接待陸生遭罷免　國台辦：民進黨發動側翼搞綠色恐怖

挺過債務危機？碧桂園：保交房、保主體並重「為正常經營做準備」

兩批中國籍人馬柬埔寨首都火拼　持AK47街頭掃射...5人落網

加拿大制裁20家陸企　陸商務部：將採取必要措施

翁曉玲緊咬清大1500萬捐款　曹興誠轟中共手段：蒐證完將告上法院

迎向第30屆里程碑　今年工具機展整合創新、智造未來

勞動部廉政宣導　主任檢察官蔡佰達親授避雷心法

挺過諾羅病毒！穀保高一饒又語扛先發　4局無失分仍求進步

林岱樺涉貪　同派系大老直呼不相信：盼檢調依法處理勿草率

迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊　遊客嘆：等到天荒地老

嘉義警「趁休假賣安非他命」被逮！2大過免職　法院裁定羈押禁見

快訊／台股收盤大漲116.83點　台積電漲5元至1060

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍　落成啟用

美光首款採1γ製程DDR5出貨驗證　未來在台灣及日本廣島量產

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

大陸熱門新聞

71歲董明珠再次被提名候選董事長 通過後將再戰三年

博士女友劈腿已婚教授！綠帽男怒做PPT爆料

陸男大生畢業後把班導師娶回家 42歲母秒升格當婆婆

領陸居住證擬納管　國台辦警告「嚴重挑戰兩岸關係」

陸AI情趣娃娃安慰客戶：2分鐘也很厲害

陸學者「一字不漏」抄台灣論文　復旦大學證實「學術不端」

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

跳「青海搖」爆紅！陸網紅患肝癌離世

陸3大學遭我封殺後　國台辦：統戰是「光明正當」

女子噴生髮神器後變「原始人」　「毛手毛腳」嚇壞同事

女子戴「蒸氣眼罩睡覺」致視力受損

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

更多熱門

相關新聞

我研擬第三地陸生來台　國台辦：為何要忍氣吞聲赴台就讀？

我研擬第三地陸生來台　國台辦：為何要忍氣吞聲赴台就讀？

我教育部正研議讓第三地陸生來台就學，大陸國台辦今日反問，在當前嚴峻的台海形勢下，「面對種種冷眼相待、冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就讀？」並強調如果真心希望陸生赴台就讀，就應該切實保障在台陸生的權益。

接待陸生遭罷免　國台辦：綠色恐怖

接待陸生遭罷免　國台辦：綠色恐怖

陸客製造髒亂？　國台辦：真金白銀是垃圾？

陸客製造髒亂？　國台辦：真金白銀是垃圾？

我擬增國防預算　國台辦嗆：英勇善戰的解放軍決不答應分裂

我擬增國防預算　國台辦嗆：英勇善戰的解放軍決不答應分裂

陸操弄曹興誠「私照」曝光？　國台辦反諷無恥

陸操弄曹興誠「私照」曝光？　國台辦反諷無恥

關鍵字：

朱鳳蓮國台辦

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

Melody離婚2年「新歡首曝光」

Melody新歡起底竟然是MIT學霸　

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面