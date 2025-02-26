台大學生會長接待陸生遭罷免　國台辦：民進黨發動側翼搞綠色恐怖

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

馬英九基金會去年11月邀請大陸高校師生訪問團赴台交流，台大社科院學生會接待後，台大學生發動罷免社科院學生會會長郭又睿，以同意票166票、不同意票18票通過罷免。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日反問，「10%的選票可以代表民意嗎？」只是民進黨發動側翼的「綠色恐怖」。

朱鳳蓮指出，民進黨發動側翼勢力製造「綠色恐怖」的拙劣的伎倆，台灣輿論的抨擊可謂是一語中的，「10%的選票可以代表民意嗎？」去年台灣青年學生來大陸交流，與大陸學生熱絡互動，其樂融融，大陸的高校師生赴台參訪也受到台灣各界的熱烈的歡迎。

朱鳳蓮稱，民進黨當局害怕兩岸青年走近走親，害怕其精心編造的謊言被戳穿，害怕其「抗中牌」失靈。他們將政治操弄的「魔爪」伸向校園，變換手法打壓迫害支持兩岸交流的老師和學生，意圖製造「寒蟬效應」，煽動兩岸對立對抗，阻撓兩岸青年交流合作，用心險惡，沒有底線、毫無下限。

朱鳳蓮「正告」民進黨，「加強兩岸青年交流交往是兩岸同胞的共同願望，倒行逆施必將遭到台灣廣大青年的強烈反對。」

至於台灣有不少年輕人抱持「反中抗中」心態不在少數，大陸方面要如何想抓住年輕學子的心？朱鳳蓮指出，民進黨出於鼓吹「台獨」的目的，大搞「去中國化」、大肆抹黑大陸，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲。

朱鳳蓮說，有一些台灣青年甚至連「炎黃子孫」四個字都沒聽過，不知道是什麼意思。台灣各界人士和輿論對此已提出質疑和反對，強烈希望改變這種情況。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。任何「去中國化」的行徑，都無法割裂兩岸的歷史連結和兩岸同胞的血脈聯繫，更不能改變台灣是中國一部分的事實。

最後，朱鳳蓮強調，我們將一如既往支持和推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑒、交流交往搭建更多平台、創造更多機會。誠摯邀請台灣青年尤其是從沒到過大陸的台灣青年勇敢突破「台獨」勢力製造的信息繭房，來大陸走一走、看一看，以親眼所見和親身經歷不斷形成、增進對兩岸關係的正確認知和對大陸的客觀瞭解，並通過參與兩岸交流共同推動兩岸關係和平發展。