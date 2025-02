她在家熟睡「3屁孩闖入性侵」　身旁男友也遭挾持救不了

▲澳洲一名女子在家遭歹徒性侵,男友也被持刀挾持。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

澳洲凱恩斯(Cairns)發生駭人事件,一對30多歲情侶深夜在家熟睡,竟遭3名少年闖入。其中,女方遭到性侵,男方也被持刀挾持,因而無法反抗,幸好所有嫌犯目前皆已落網。

《每日郵報》報導,21日凌晨3時30分左右,3名少年闖入住宅,要求受害者交出財物。其中一嫌持刀威脅,把男方關押在室內,另外2嫌也一邊揮刀,一邊把女方押到外頭,接著進行10至15分鐘的性侵。

隨後,3名嫌犯徒步逃離,但在戰術犯罪小組及警犬的追捕之下,其中2人在1小時之後火速落網,最後一人則在同日下午5時45分被逮。

▼其中一名嫌犯落網的密錄器畫面,被澳洲媒體曝光。



Three teenagers have faced court, accused of repeatedly gang raping a woman during a Cairns home invasion. The alleged attack has sparked outrage, not just for its depravity but also because it's exposed more gaps in youth crime laws. https://t.co/VZ3A1cHvFd @mhammond7 #7NEWS pic.twitter.com/Zi6RfrPeAs