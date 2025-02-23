她在家熟睡「3屁孩闖入性侵」　身旁男友也遭挾持救不了

▲澳洲一名女子在家遭歹徒性侵，男友也被持刀挾持。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲凱恩斯（Cairns）發生駭人事件，一對30多歲情侶深夜在家熟睡，竟遭3名少年闖入。其中，女方遭到性侵，男方也被持刀挾持，因而無法反抗，幸好所有嫌犯目前皆已落網。

《每日郵報》報導，21日凌晨3時30分左右，3名少年闖入住宅，要求受害者交出財物。其中一嫌持刀威脅，把男方關押在室內，另外2嫌也一邊揮刀，一邊把女方押到外頭，接著進行10至15分鐘的性侵。

隨後，3名嫌犯徒步逃離，但在戰術犯罪小組及警犬的追捕之下，其中2人在1小時之後火速落網，最後一人則在同日下午5時45分被逮。

▼其中一名嫌犯落網的密錄器畫面，被澳洲媒體曝光。



Three teenagers have faced court, accused of repeatedly gang raping a woman during a Cairns home invasion. The alleged attack has sparked outrage, not just for its depravity but also because it's exposed more gaps in youth crime laws. https://t.co/VZ3A1cHvFd @mhammond7 #7NEWS pic.twitter.com/Zi6RfrPeAs — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) February 22, 2025

3名嫌犯介於15至16歲之間，首先落網的2人分別面臨11項罪名，包括5項性侵指控、2項武裝搶劫與剝奪自由指控等，22日下午首次出庭受審。第3人目前仍被拘留中，尚不清楚將會面臨哪些罪名。

警方研判，嫌犯與受害者並不認識彼此，據信已經沒有更多人員涉案，全案仍在調查中。

警官戈恩（Kevin Goan）表示，這是他從警38年以來所見過「最令人厭惡的罪行之一」，「一對年輕伴侶躺在床上，住家卻被3名入侵者闖入，男子被持刀挾持，他的伴侶成為性侵受害者。」昆士蘭州州長克里薩弗利（David Crisafulli）也批評，這起事件「令人噁心又痛心」。

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