哈馬斯首認「後悔襲擊以色列」？高層 : 若知道後果不可能支持

▲哈瑪斯與以色列之間的戰爭，造成至少有4萬8181人命喪加薩走廊。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯2023年10月7日從加薩走廊侵入以色列雷姆基布茲，對參加音樂節的以色列平民發動浴血大屠殺，還綁架了多名人質，引發以色列的猛烈報復，導致數萬名巴勒斯坦人死亡，並使加薩地區幾乎夷為平地。對此，哈馬斯官員近日首度坦承，對當時的襲擊行動「感到後悔」。

根據《紐約時報》報導，哈馬斯外交辦公室主任馬佐克（Moussa Abu Marzouk）21日受訪時表示，如果他知道這次襲擊會對加薩造成如此嚴重的破壞，他「不可能」會支持這次行動，對這次襲擊「感到後悔」。他還透露，自己和其他哈馬斯政治領袖雖然贊同對以色列發動軍事攻擊，但並未被告知襲擊的具體計劃。

▲哈馬斯外交辦公室主任馬佐克（Moussa Abu Marzouk）。（圖／達志影像／美聯社）

馬佐克指出，哈馬斯內部有些人願意就該組織在加薩持有武器的問題進行談判。分析人士認為，若哈馬斯願意在武器問題上妥協，有助於避免雙方戰火重燃。不過，《紐約時報》的這份報導發表後，哈馬斯也隨即發布聲明，稱該報導斷章取義、錯誤引述了馬佐克的意見，並強調只要巴勒斯坦土地的佔領持續，該組織就不能放棄「抵抗的武器」。

以色列目前已與哈馬斯達成了一項臨時停火協議，雙方就人質交換和停止戰鬥進行了初步談判。馬佐克表示，哈馬斯可能願意延長這一停火協議，但要求以色列釋放更多的巴勒斯坦囚犯，每名以色列人質可能需要交換500到1000名巴勒斯坦人。

雙方在未來幾天預計就停火協議的第二階段展開討論，包括永久停止交戰、以色列全面撤軍以及釋放更多人質和囚犯，但談判的進展仍然充滿不確定性，雙方的立場也存在巨大分歧。此外，哈馬斯的內部分歧和加薩地區的巨大壓力可能也會對談判結果產生影響。