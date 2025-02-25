博士女友劈腿已婚教授！　綠帽男怒做「PPT曬鹹濕對話錄」

▲男子曬出的女友劈腿對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南京一名男子近日以「PPT」爆料，自己南師大的博士女友長期出軌校內的已婚教授。男子製作的簡報介紹，該名教授還是中共黨員，內容還附上16張對話紀錄截圖，其中，包含兩人親暱稱呼對方為「豬豬」，以及各種鹹濕對話內容。該毀滅式PPT也引起全陸網熱議。

據《網易新聞》報導，男子的簡報指出，自己的女友是南京師範大學環境學院博士生黨支部書記，導師為南京師範大學環境學院副院長，「兩人長期維持不正當關係，對方計畫，在女友畢業後，安排她到某研究院工作。」

▲男子PPT式爆料女友劈腿。（圖／翻攝自微博，上同）

該份簡報包含目錄、前言、人物介紹、部分聊天對話紀錄、證據來源、結語。其中對話紀錄製成3頁，並分成6段說明，最後還寫上「謝謝聆聽，歡迎各位！」整份簡報還以南京師範大學的模板製作。

南京師範大學不到一日火速回應，「經初步調查，學校研究決定，免去宋某某環境學院副院長職務，取消其研究生導師資格，暫停一切工作，後續將根據進一步調查結果，對相關人員依紀依規嚴肅處理。」

相關貼文引起網友熱議，「這位老哥的PPT做得真好」 、「學術妲己，學術紂王」、「有前言有目錄，PPT做得挺好，內容簡潔易懂，語言還生動風趣，這都可以叫『學術型舉報』了，無語，這樣的導師，當老師的副院長，師範的副院長」。