判決書見小三1訊息　他驚有貓膩「看起來史書華外遇不只一人」

▲盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「盾牌牙醫」史書華外遇治療師張偉倩，判決書曝光後，他發千字聲明反控，私德引發爭議。胸腔內科醫師蘇一峰看了判決書後，發現被告的訊息中有貓膩，「文意看起來史書華外遇不只有一人」、「只是沒被老婆抓到而已」。

蘇一峰在粉專發文，文中帶到判決書內容，「被告傳訊史書華表示『我真的很會口交嗎』、『你明明說你也有射在他們嘴裡』」，史書華的回覆是「欸！差很多，我現在又好想要你了…」他就忍不住懷疑，「文意看起來史書華外遇不只有一人，好幾位幫忙他口交，只是沒被老婆抓到而已。」

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判決書內容指出，史書華前妻查看史書華的LINE對話紀錄，驚見史書華與一名暱稱「丁醫師」的帳號傳情，兩人不僅互稱寶貝，還頻繁發送「想你」、「愛你」等親密訊息。對方甚至於110年3月18日傳訊說「醫師請我驗孕」，顯示兩人發生性行為。此外，110年3月21日，對方傳訊說「我真的很會口交嗎」，史書華回應「我現在又好想要你了」，顯見兩人當天至少有過口交。

郭女控訴，對方與史書華的行為已超越一般異性朋友的正常社交範圍，侵蝕她的婚姻，請求賠償精神撫慰金新台幣100萬元。張女則辯稱，對話紀錄並非她所為，且與史書華皆任職於醫療產業，有諸多共同朋友，對話內容僅為玩笑。新北地院法官審酌後認為，張女與史書華的行為破壞郭女婚姻，應共同賠償郭女非財產損害40萬元，張女需賠償20萬元。此判決仍可上訴。