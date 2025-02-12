跟女友同居！海王劈腿「用LINE超狂1招」跟學妹聊天：每天重複做

▲好友用一招不讓女友發現。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶之間想要走得長久，最重要的就是忠實誠信，一名網友表示，朋友之中有一位「海王」，最近聚餐時，對方教了1招，即便劈腿也不會被女友發現，而且不留痕跡，就是在LINE創一個群組，裡面只有自己和對方，每天回家前就退出群組，出門後再請對方拉回群組，貼文掀起熱論。

有網友在Threads發文，有位朋友被大家稱為「海王」，他向大家展示了他的LINE群組，裡面只有他和一位學妹。好友自豪說「這個群組是我和學妹的小天地，每天回家前我都會退出群組，這樣我的女友就不會看到」。

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當其他人問是否會留下紀錄時，好友自信喊「完全不會」，出門後學妹會再拉他進群組，每天重複這個動作，完全不會有任何紀錄，而且相簿還可以永遠存在。原PO聽完直呼「看來同居也防不了海王的計謀」。

貼文曝光，網友表示，會劈腿的人，怎麼樣的都防不了，「就算同居，對方想偷吃還是能做到的」、「想偷吃，怎樣都有辦法～奇怪了，賺錢怎麼就沒這樣的腦袋」、「也有人記得對方LINE ID，想到就加，不要就拉黑」、「有心想偷吃的，真的做什麼都防不了」。還有人看了狂搖頭，「那些自豪自己出軌沒被抓的人到底都在想什麼？出軌還自豪個屁啊」、「這種事情可以在聚餐的時候宣揚，真的很厲害」。