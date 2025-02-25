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限時賣28天！麥當勞「15層無敵大麥克、香雞大麥克」回來了

▲▼麥當勞大麥克系列限時28天回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞大麥克系列限時28天回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞永遠的1號餐「大麥克」以經典大麥克醬層層堆疊多汁牛肉、生菜、搭配蓬鬆Q軟麵包的組合，累積超高人氣。這次「大麥克全系列」宣布再度重磅回歸，包括肉量加倍的15層「無敵大麥克」、雞肉版「香雞大麥克」通通有，2月26日起限時28天上市。

▲▼麥當勞大麥克家族限時回歸。（圖／業者提供）

▲「無敵大麥克」、「香雞大麥克」都回歸。

麥當勞「大麥克家族」回來了，包括「經典大麥克」主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料；還有重量級「無敵大麥克」，以3層焦香麵包與4層100%純牛肉層層堆疊，佐以大麥克醬及酸黃瓜、洋蔥、起司等料，打造擁有15層厚美味組合，單點118元、經典套餐183元。

「香雞大麥克」也同步回歸，改以雙層酥炸雞排結合經典大麥克醬，單點98元、經典套餐163元，2月26日起至3月25日限時28天於全門市限時開賣或售完為止。

▲▼必勝客聯名富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋推「豪牛宴火鍋比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲必勝客聯名富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋推出「豪牛宴火鍋比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

另，必勝客近日則找來米其林名店「富錦樹台菜香檳」及旗下「民生輝溫體牛肉鍋」合作，推出超狂聯名「豪牛宴火鍋比薩」，比薩中間製成可食用的「芝心圈湯鍋」沖入牛肉湯，湯頭採用牛大骨與牛腿骨熬製而成，再加入白蘿蔔、當歸提味，打造台南牛肉湯獨有的清甜感，裡頭也放進牛肉片增加口感。

一旁的雙口味牛肉比薩則選用鮮嫩牛後腿肉結合芝心與帕瑪森起司，有紅燒、清燉2種口味，紅燒牛肉片醬香濃郁，清燉牛肉片則滑嫩順口，無論是單吃或是沾滿中間的牛肉湯通通沒問題。

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