國光客運變救護車！67歲男倒車上無心跳　全車20多人搶命過程曝

記者郭世賢／新北報導

國光客運1815線駕駛張大台，今（21日）開車行經基隆樂利三街口時，其他乘客發現67歲謝姓男子倒在車內走道，失去呼吸心跳，車上20多名乘客立即大聲呼救，有人拍背、有人攙扶，公車瞬間變成救護車。客運駕駛張大台見狀，當機立斷決定將公車直接開往距離僅約3分鐘車程的基隆長庚醫院急診室，爭取搶救時間。

▲客運變救護車！基隆男車上昏倒，駕駛急駛醫院、乘客熱心搶命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

事發時間為21日10時50分，當時公車正行經基隆市安樂區麥金路婦幼館附近。謝男原準備下車，卻突然倒在走道上，車上乘客見狀立即大聲呼救。張大台聽到呼救聲後，發現謝男已昏迷，隨即決定改變路線，將公車直接駛往基隆長庚醫院急診室。由於醫院距離僅約5分鐘車程，張大台認為救人為先，分秒必爭，因此未等待救護車到場，而是直接將公車開往醫院。

基隆市消防局接獲通報後，立即派遣安樂分隊救護車前往協助。救護人員抵達醫院急診室門口時，發現謝男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即協助將其送入急診室進行搶救。醫護人員雖全力施救，但謝男仍不幸於12時10分宣告不治。警方已介入調查，以釐清詳細病因及事發原因。

▲客運駕駛張大台衝基隆長庚醫院急診室。



國光客運金山站駕駛員張大台受訪時表示，當時公車正行經樂利三街口，聽到乘客呼救後，發現謝男倒在走道上，情況十分危急。他心想救人為先，且醫院就在附近，因此當下決定直接開往急診室。他強調，保護乘客安全是駕駛的首要任務，車上乘客也都理解並支持他的決定。他回憶，當時距離醫院不到3分鐘車程，抵達急診室時，救護人員也已到達，雙方合力將謝男送入急診室進行搶救。

根據車內監視器畫面顯示，事發時車上20多名乘客紛紛伸出援手，有人拍背、有人攙扶，也有人大聲呼喚謝男，希望能喚醒他的意識。由於走道空間有限，現場進行CPR急救並不容易，但乘客們仍盡力協助，展現出高度的互助精神。儘管最終未能挽回謝男的生命，但全車人員的熱心與努力仍值得肯定。

國光客運金山站長蔡耀堂對張大台的處置表示高度肯定。他指出，駕駛在第一時間的處理非常正確，直接將患者送醫可把握黃金救援時間。蔡耀堂進一步說明，公司平時就有教育司機，若遇到乘客突發狀況，應第一時間回報並通知救護、警方等相關單位處置。雖然此次事件結果令人遺憾，但全車人員，包括司機與乘客，都已盡了最大努力，熱心搶救生命。

▲國光客運1815線駕駛張大台果斷機警應變。

▲國光客運金山站長蔡耀堂對張大台的處置表示高度肯定。