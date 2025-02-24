聽障男登山迷路「失聯5天」！被尋獲情緒潰堤　救援7小時護送下山

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記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣水漾森林發生登山客失聯事件，南投縣政府消防局20日晚間接獲嘉義縣政府消防局轉報，一名丁姓聽障山友在獨自登山時迷路，怎料該名山友自行報警求助後，隨即斷訊失聯。救援單位經過5天搜索，終於在24日上午9時許，於鹿屈山三角點附近發現丁男。丁男獲救後當場情緒潰堤，由搜救人員安撫護送下山。

▲1名登山客20日晚間在水漾森林附近走失，幸好4天後被搜救人員尋獲、護送下山 。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣政府消防局20日晚間接獲嘉義縣政府消防局轉報，一名丁姓聽障山友在獨自登山時迷路，並打電話報案稱「我在水漾森林，我迷路了，我是聽障人員」。經查訊號源自塔山基地台，確認涵蓋範圍包括水漾森林。南投縣政府消防局第三大隊隨即啟動救援機制，派出警消及義消共計18人次，並聯合中華民國山難救助協會中部搜救委員會和嘉義縣消防局等單位，共派遣34人次展開連日搜索。

▲丁男獲救後情緒潰堤。

經過5天的持續搜救，終於在2月24日上午9點43分，由搜救人員發現丁男。搜救隊立即對其進行檢傷評估，並提供保暖衣物、食物和熱飲。幸運的是，丁男意識清楚，但身體虛弱，行走困難。

為此，搜救隊使用SKED軟式擔架和人力輪流接駁，經過近7小時的努力，最終於晚上19時14分將其安全護送下山，並由鹿谷91後送至竹山秀傳醫院就醫，成功完成此次救援任務。

南投縣消防局提醒，近期天氣不穩定，登山路徑因大雨變得濕滑難行，呼籲所有登山愛好者，務必準備齊全的登山裝備和計畫，並注意自身安全，避免單獨攀登行為。