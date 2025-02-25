國民黨主張還稅於民普發1萬元　卓榮泰：不要固定只能怎麼用

▲行政院長卓榮泰出席總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

去年度國家稅收實徵金額高達5283億元，創歷史新高，國民黨團日前主張全民普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今（25日）對此表示，實徵數超過預算數，用來增加還本，減少舉債包括在內，可以用特別條例、特別預算可以用在人民需要的地方，過去也有消費券、現金的例子，這都是其中一項，但不要固定到只能怎麼用。

傅崐萁下午質詢時指出，連續四年政府都超收1兆8700多億，只拿5300億還債，今年又超收5283億元，要不要還稅於民？傅崐萁質疑，原來估錯是有原因，因為這些稅收，按照舊制統籌分配款，25%是要給地方政府，而沒有估算到的，就不用給地方政府。卓榮泰則直呼，「委員，你算錯了，請不要繼續往下算！」

財政部長莊翠雲說，對於中央統籌分配款分配，在預算時會先算給12個月，再來若是實徵數超過預算數，仍會給地方政府。今年超收的部分，扣除地方稅收後，中央剩3700多億，超徵屬於地方政府的還是會給地方政府。

傅崐萁並追問，超徵這麼多要不要還稅於民？卓榮泰則說，實徵數超過預算數後，減少舉債要算在內。不過卓也說，可以用特別條例、特別預算可以用在人民需要的地方，過去也有消費券、現金的例子，這都是其中一項，但不要固定到只能怎麼用，對政府財政彈性沒辦法因應。

