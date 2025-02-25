急診淪擠診！張嘉郡批衛福部失職　喊話卓榮泰、林靜儀多關心

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

農曆年後各地醫院傳出急診大爆滿，引發朝野立委關切，立法委員張嘉郡今（25日）表示，讓國人引以為傲的醫療品質已經崩潰，讓急診淪為擠診，醫護人員公開求救卻被衛福部反酸。她喊話行政院長卓榮泰多關心，也要衛福部次長林靜儀到現場關心，唯有落實改革，才能救台灣。

張嘉郡表示，台灣醫療體系崩潰問題，急診室爆滿，急診淪為擠診，病患當地插管有如戰地醫院，讓人不禁懷疑這真的是台灣嗎？她直言，台灣醫療品質一直是台灣人共同的驕傲，但是這個驕傲已經不是在崩潰邊緣，是已經崩潰。

張嘉郡表示，醫護人員公開求救，急診醫師在社群上請林靜儀關心急診科面臨崩潰與壅塞問題，得到的回應宛如酸民側翼，不只寒了醫護人員的心，更寒了全民的心，非常多急診醫師對衛福部感到失望，痛陳衛福部的因應會議只是套路，只會「微笑、舉手、說你好」，完全拿不出辦法。

張嘉郡表示，衛福部官員不把醫護人員與人民放在眼裡、放在心上，急診分流推動多年成效不彰，政府的努力在哪裡？政府真的沒有責任嗎？民眾面對轉診無門，到底該怎麼做？衛福部非善意的回應促使醫護人員流失，她希望林靜儀能到現場關心。

張嘉郡表示，醫護工資低、工時長，護理人員選擇離開，以2023年為例，醫護離職率高達12.61％，空缺率高達9.05％，雙雙創下十年新高，醫院因人手不足而關閉病床，急診室成為無法離開的病房。

張嘉郡指出，健保點值過低仍是核心問題，醫院面對服務越多虧損越大的困境，成為台灣醫療面臨最重要的問題，醫療體系繼續惡化，最終受害的是全體人民，唯有落實改革，才能救台灣。