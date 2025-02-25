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轟卓榮泰寡廉鮮恥！　傅崐萁：說窒礙難行還來立院做施政報告？

▲▼國民黨立法院黨團 記者會 傅崐萁與全體黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁與全體黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（25日）一早赴立法院進行施政報告並備質詢，但在報告前，國民黨團杯葛許久，場面混亂，所幸最終卓仍報告完畢。事後，國民黨團總召與立委們怒轟，不是說總預算刪減窒礙難行無法施政？「現在居然寡廉鮮恥來做施政報告」，這彰顯詐騙政府謠言治國，總統賴清德該換閣揆就該換。

卓榮泰今赴立法院進行施政報告並備質詢，施政報告階段，藍委一擁而上在發言台旁舉牌「發稅金一萬元，苦民所苦」，並高喊「詐騙之國，謊言政府」、「還錢於民，苦民所苦」，綠委隨後跟上要求開會、理性監督，場面一片混亂。

傅崐萁指出，立法院正式開議，一個無德無能，沒有格局沒高度，只是賴總統傳令兵的行政院長，今天再一次來到立法院粉墨登場，歷史新高總預算，被卓榮泰說窒礙難行沒辦法施政，既然無法執政的閣揆就應該辭職下台，現在居然寡廉鮮恥來做施政報告。不是窒礙難行沒辦法施政嗎？就彰顯出謠言治國詐騙政府，就是賴皇帝的卓榮泰內閣。

▲▼國民黨立法院黨團 記者會 傅崐萁與全體黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁批評，卓內閣不只是詐騙內閣，更是冷血內閣，過年期間整個醫療系統幾乎癱瘓，有高達700多位醫護離開急診室；過去國民黨推動健保點值到0.95元，卻被卓內閣擋了三個多月，醫護們離開、向政府求救時，卓內閣衛福部次長林靜儀竟還以戲謔口吻對基層求救的醫護人員酸「小腦袋」，這樣要政府有什麼用？這就是「清德宗」領導的民進黨政府傷害台灣。

傅崐萁說，未來醫護保障在哪裡？台灣人民健康守護在哪裡？清德宗、賴皇帝，說窒礙難行卻來立法院做報告。呼籲賴清德該換閣揆就換閣揆，不要在這裡丟人現眼，沒能力執政就不要到立法院來，歷史新高的總預算沒辦法執行。

傅崐萁指出，對於民進黨提出的大罷免，清德宗想要罷免國民黨立委就是想拉下韓國瑜，讓柯建銘可以當立法院長，全國國人你同意嗎？大罷免回頭是岸，全世界經濟大戰開始，台積電快變美積電，賴清德到底做了什麼？希望賴清德幡然悔悟。

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卓榮泰傅崐萁窒礙難行立院

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