震傳媒民調／賴清德施政滿意維持51.1％　40.5%贊成全台大罷免

▲總統賴清德上任滿9個月，施政滿意度維持51.1％。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任9個月，震傳媒25日公布最新民調，賴清德的施政滿意度仍維持過半，有51.1％民眾滿意，不滿意為33.0%。在政黨傾向方面，民進黨有34.7%、國民黨為21.8%、民眾黨為12.5%；至於全台大罷免的議題，有40.5%民眾贊成，43.2%不贊成。

根據震傳媒的民調顯示，賴清德施政滿意度上，有16.6％的民眾認為「非常滿意」、有34.5％的民眾認為「還算滿意」；另外，有18.7％的民眾是「不太滿意」，有14.3％的民眾「非常不滿意」，另有15.9％的民眾「無明確意見」。

相較震傳媒2024年12月所公布的民調，賴清德的施政滿意度，上升0.8個百分點，從50.3％變成51.1％；不滿意度則從從31.5％變成33％，上升約1.5個百分點。

▲▼震傳媒公布最新民調。（圖／震傳媒，下同）



在政黨傾向方面，民進黨支持度34.7％、國民黨21.8%、民眾黨12.5%、時代力量3.0％，另有24.8%民眾表示不偏向任何政黨；整體國人政黨傾向，泛綠為38.3%、泛藍26.2%、中間選民為25.5％。

在政黨傾向的變化上，比較震傳媒2024年12月所釋出的民調，民進黨從35.0%降低0.3個百分點，來到34.7%；國民黨則是從23.8%降低2.0個百分點，來到21.8%；民眾黨則是從13.0%降低0.5個百分點，來到12.5％。

至於全國立委大罷免的議題上，有40.5％民眾表示贊成，其中非常贊成有22.6%、還算贊成是17.9%；另有43.2%民眾不贊成，其中不太贊成是19.4%、非常不贊成是23.8%。

在趨勢變化方面，比較2024年12月的民調資料，不贊成大罷免的民眾，從46.3%降低3.1個百分點，來到43.2％；贊成大罷免的，則是從40.3%上升0.2個百分點，來到40.5％。

本次民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，經費來源震傳媒。調查時間是2025年2月21日至2月23日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,071人（加權前家戶535份、手機536份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。