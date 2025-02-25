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人氣商品「買1送1」、咖啡「買7送7」！超商228連假優惠一次看

▲▼7-11連假優惠。（圖／業者提供）

▲7-11連假推出精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接即將到來的228連假，超商看準出遊、在家追劇吃美食商機，紛紛推出優惠。7-11祭出精品咖啡買7送7、霜淇淋買1送1；全家也有熱門零食飲料買1送1、咖啡5杯188元等優惠；萊爾富也推出多項商品5折起。

▲7-11連假冰品優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●門市優惠：

7-11門市將於2月28日至3月2日，推出CITY CAFE「皇家伯爵紅茶拿鐵」不限冰熱，同品項「第二杯10元」。

冰品方面也有多種優惠，即日起至3月18日，哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥「任選2件79折、3件75折」。

2月28日至3月2日期間，限定門市使用icash 2.0、icash Pay支付，就有「雪淋霜」霜淇淋、「酷聖霜」霜淇淋、思樂冰全口味「買1送1」； 酷聖石複合店則有「3oz冰淇淋」全口味「買1送1」。

●「OPENPOINT行動隨時取」優惠：

►即日起至2月28日「買6送6」：

CITY CAFE特大濃萃美式買6送6 (每日限量2萬組)。
CITY CAFE特大濃萃拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。
CITY CAFE特大厚乳拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

►CITY PRIMA 每月1號「精品會員日」：

CITY PRIMA大杯精品美式，買7送7 (5萬組)。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵，買7送7 (2萬組)。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白，買7送7 (3萬組)。
CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵，4杯240元 (限量2萬組)。

▲▼全家便利商店連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店推出「深夜食堂」優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全家門市優惠

►5好康買1送1：

全家最受消費者喜愛的周末「康康5」，2月28日至3月1日推出5樣好康「買1送1」，包括：

杜老爺草莓蘋果優格雪糕，買1送1。
芬達橘子汽水，買1送1。
葡萄王康普茶雙纖飲，買1送1。
SOMA茶歐蕾法國酥，買1送1。
PINKY葡萄薄荷糖，買1送1。

►深夜食堂活動：

全家「深夜食堂」活動自即日起至3月18日，全台門市晚間9點到凌晨3點「限定6小時」，推出45款美食「任選兩件92折、4件88折」優惠。

包含媽媽煮藝的一口鮮肉餡餅、韓式炸雞等28款指定商品、青花驕的青花椒香酥炸雞球、青花椒香麻辣寬粉等6款。還有原燒的蔥鹽豬五花烤飯糰、奶香鮭魚炒飯等。bb.q CHICKEN的雜菜冬粉、辣炒雞、tommi米漢堡系列的經典牛肉米漢堡、日式醬燒雞肉米漢堡等。

▲▼全家便利商店連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家特大杯咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

●全家APP隨買跨店取優惠

全家於會員「APP隨買跨店取」2月28日至3月2日推出咖啡、飲品優惠：

Let's Café 特大經典美式，5杯188元（原價每杯60元），約63折。
Let's Café 特大經典拿鐵，7杯288元（原價每杯70元），約59折。
Let's Café 大單品美式，3杯188元（原價每杯55元），約62折。
Let's Café 大單品拿鐵，4杯288元（原價每杯65元），約55折。

另2月28日至3月7日推出：

私品茶指定飲品64折。
Fami!ce霜淇淋（49元系列）77折。

▲▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富連假優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富2月26日至3月2日，限時商品「買1送1」起，如：

悅氏Light鹼性水，買1送1（原價20元）。
OOHA氣泡飲 檸檬蜂蜜口味500mL，買1送1（原價35元）。
波蜜元氣美茶 亮妍紅烏龍茶500mL，買1送1（原價35元）。
立頓焙茶歐蕾425mL，買1送1（原價35元）。
呦皮漢堡QQ糖，買1送1（原價39元）。

▼萊爾富2月26日至3月2日優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

此外，即日起至3月4日期間，到萊爾富門市購買主餐飯類、主餐麵類任1件（長效商品除外），加5元多一顆茶葉蛋（單顆售價13元），或加15元可享指定飲料任1件，最多現省20元。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

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