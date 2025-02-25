中嘉寬頻愛在社區物資捐贈　宣導經費結餘樂做公益

▲中嘉寬頻三冠王、雙子星愛在社區心手相映愛心物資捐贈活動，分別捐給華山基金會安平愛心天使站以及台南市擁抱生命關懷協會兩個公益團體。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中嘉寬頻三冠王、雙子星愛在社區心手相映愛心物資捐贈活動，2月19日及2月25日，分別捐給華山基金會安平愛心天使站以及台南市擁抱生命關懷協會兩個公益團體，中嘉寬頻希望透過這小小的捐贈，引起社會大大的迴響，號召更多人共同關心社區周遭的弱勢族群。

中嘉寬頻三冠王、雙子星提供市民朋友穩定優質的收視及網路環境，同時更善盡企業社會責任，將去年社區媒體識讀宣導經費結餘轉作弱勢關懷之用，特別規劃愛在社區.心手相映-愛心物資捐贈活動，採買一批有機蔬果以及生活物資，分別捐給華山基金會安平愛心天使站以及台南市擁抱生命關懷協會。

中嘉寬頻三冠王、雙子星總經理陳建村表示，中嘉寬頻常年推動媒體識讀，這次特別將宣導經費結餘轉作公益，希望能達到拋磚引玉的效果。愛心捐贈由財團法人擁抱生命關懷協會理事長涂佳榮、理事吳俊德代表接下來自企業的愛心。理事長涂佳榮表示，擁抱協會沒有員工、只有一群熱心志工，幫助獨居長輩及弱勢家庭修繕房屋、整理住宅，這次有中嘉寬頻|三冠王.雙子星的捐贈，他們一定會將這些愛心物資妥善運用，送到最需要的人手中。

雖然愛心物資不多，但將媒體識讀社區宣導結餘，轉為公益關懷的用途，這也讓中嘉寬頻全體同仁都感到相當有意義。總經理陳建村表示，公司未來將持續規劃類似的公益活動，讓員工一起加入行善做公益的行列。