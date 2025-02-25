郭昭巖攜手光南大批發　捐贈360份文具禮包助弱勢學生安心開學

▲台北市議員郭昭巖與笑笑笑國際股份有限公司（光南大批發）合作，為龍山國中、雙園國中、萬華國中及大理高中附設國中部的360名弱勢家庭學生捐贈開學必備文具大禮包。(圖／郭昭巖議員辦公室提供，下同)

政治中心／台北報導

台北市議員郭昭巖長年致力於公益活動，今年（114年）她不僅延續每年舉辦的寒冬送暖和清寒學生獎助金活動，年初更與傳神關懷協會共同捐贈暖被。在新學年開始之際，郭昭巖議員與笑笑笑國際股份有限公司（光南大批發）合作，為龍山國中、雙園國中、萬華國中及大理高中附設國中部的360名弱勢家庭學生捐贈開學必備文具大禮包，期望孩子們能夠安心學習、茁壯成長，將來回饋社會，形成愛的循環。

郭昭巖表示，光南大批發業者感謝她協助新店開展，並肯定她從外婆李黃恆貞、母親李仁人一家人一路走來清廉勤政、服務不收禮的原則深耕地方，因此希望藉由公益活動的協助推展表達感謝之意。此次捐贈的360份價值800元的開學文具組，旨在鼓勵弱勢家庭學生在新的學期奮發努力。

郭昭巖透露，原本該計畫於過年前發放，但考量年前已辦理多場弱勢家庭寒冬送暖活動，恐不及年前舉辦，開學時送出，將使這份心意發揮更大價值，故擇定2月23日於龍山國中舉辦。她特別感謝光南大批發長年深耕台灣市場，從光南唱片時期開始，就是許多學生時代的共同記憶，如今更成為國內外觀光客必訪的購物景點，被譽為「台版唐吉軻德」。光南不僅專注於商業發展，更積極回饋社會，將「取之於社會、用之於社會」的理念落實在行動中，值得表彰。

身為萬華中正在地女兒，郭昭巖深刻體認到萬華與中正區的弱勢家庭亟需社會資源協助，因此，她所創立的台北市朝陽社會關懷協會，長期結合愛心企業與各界團體，共同舉辦公益活動，期望能為在地弱勢族群帶來更多溫暖與希望。郭昭巖議員期許收到文具禮包的孩子們，未來努力向學、孝順父母、勇敢追夢，將來成為社會的棟樑，也不忘回饋社會。