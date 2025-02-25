　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

郭昭巖攜手光南大批發　捐贈360份文具禮包助弱勢學生安心開學

▲▼郭昭巖攜手光南大批發　捐贈360份文具禮包助弱勢學生安心開學。（圖／台北市議員郭昭巖辦公室提供）

▲台北市議員郭昭巖與笑笑笑國際股份有限公司（光南大批發）合作，為龍山國中、雙園國中、萬華國中及大理高中附設國中部的360名弱勢家庭學生捐贈開學必備文具大禮包。(圖／郭昭巖議員辦公室提供，下同)

政治中心／台北報導

台北市議員郭昭巖長年致力於公益活動，今年（114年）她不僅延續每年舉辦的寒冬送暖和清寒學生獎助金活動，年初更與傳神關懷協會共同捐贈暖被。在新學年開始之際，郭昭巖議員與笑笑笑國際股份有限公司（光南大批發）合作，為龍山國中、雙園國中、萬華國中及大理高中附設國中部的360名弱勢家庭學生捐贈開學必備文具大禮包，期望孩子們能夠安心學習、茁壯成長，將來回饋社會，形成愛的循環。

郭昭巖表示，光南大批發業者感謝她協助新店開展，並肯定她從外婆李黃恆貞、母親李仁人一家人一路走來清廉勤政、服務不收禮的原則深耕地方，因此希望藉由公益活動的協助推展表達感謝之意。此次捐贈的360份價值800元的開學文具組，旨在鼓勵弱勢家庭學生在新的學期奮發努力。

▲▼郭昭巖攜手光南大批發　捐贈360份文具禮包助弱勢學生安心開學。（圖／台北市議員郭昭巖辦公室提供）

▲▼郭昭巖攜手光南大批發　捐贈360份文具禮包助弱勢學生安心開學。（圖／台北市議員郭昭巖辦公室提供）

郭昭巖透露，原本該計畫於過年前發放，但考量年前已辦理多場弱勢家庭寒冬送暖活動，恐不及年前舉辦，開學時送出，將使這份心意發揮更大價值，故擇定2月23日於龍山國中舉辦。她特別感謝光南大批發長年深耕台灣市場，從光南唱片時期開始，就是許多學生時代的共同記憶，如今更成為國內外觀光客必訪的購物景點，被譽為「台版唐吉軻德」。光南不僅專注於商業發展，更積極回饋社會，將「取之於社會、用之於社會」的理念落實在行動中，值得表彰。

身為萬華中正在地女兒，郭昭巖深刻體認到萬華與中正區的弱勢家庭亟需社會資源協助，因此，她所創立的台北市朝陽社會關懷協會，長期結合愛心企業與各界團體，共同舉辦公益活動，期望能為在地弱勢族群帶來更多溫暖與希望。郭昭巖議員期許收到文具禮包的孩子們，未來努力向學、孝順父母、勇敢追夢，將來成為社會的棟樑，也不忘回饋社會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據
快訊／台中新光三越遭通報「飄瓦斯味」！大批警消衝現場
京華城案首批4確定被告！朱亞虎2人緩起訴　應曉薇男友、助理不
港媒曝台麥當勞不雅片瘋傳！　短裙女子驚人背景曝
快訊／興富發吊臂砸中捷害1死15傷　2工人過失致死罪獲緩刑3
中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤出爐
傳徵召女性服義務役　國防部否認：目前並沒有這樣的規劃
曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！
快訊／「跟我很爽」慘遭電擊制伏　淫狼NONO第7度現身士院開
台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊
學測數A超難「4標降1級分」　英文3874人滿級分人數最多

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

郭昭巖攜手光南大批發　捐贈360份文具禮包助弱勢學生安心開學

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

郭昭巖攜手光南大批發　捐贈360份文具禮包助弱勢學生安心開學

頑皮鸚鵡偷咬腳奶汪「邊吃邊哭」　飼主疑惑見霸凌場景

嗆「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據

英特爾首批18A先進製程樣品測試中　郭明錤：良率有很大改善空間

大立光配息看俏　股價逆勢走揚

71歲董明珠再次被提名候選董事長　通過後將再戰三年

666幸運骰再現！郭俊麟為中華隊加油：該是時候了

快訊／台中新光三越遭通報「飄瓦斯味」！消防又衝現場

陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

出師不利！　台中20億精華地上權案二度流標

入冬13波冷氣團連襲！氣象署：3月還有　春季雨量「正常偏少」

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

公益熱門新聞

郭昭巖攜手光南捐文具禮包助弱勢生

佳音電台專訪更生人張登凱

新北首家非營利綜合長照機構落成

簡守信、姚仁祿走上「一條不尋常的路」

偏鄉童驚：原來芭蕾不只有轉圈圈

劉喬安揪友助弱勢兒　親口餵食

輪舞天后何欣茹生命故事令人動容

盧秀燕邀福建少棒帶爸媽再訪台中

福建小將紅土球場初體驗收穫滿滿

伙食太好！東森盃棒球小將胖一圈

更多熱門

相關新聞

畫家攜手知名企業捐70萬公益

畫家攜手知名企業捐70萬公益

台中新銳畫家邱美粧，去年12月下旬在台中市勝群多功能會館舉辦首次個人畫展，首展就傳出好消息，將她畫作售出的45萬，在2/20/全數捐給台灣行動菩薩助學協會作清寒學生助學之用，有感於邱美粧的畫美心美，台灣行動菩薩助學協會前理事長，也是勝群金屬董事長陳武華，現場加碼再捐15萬讓愛心再擴大。

蔡連博捐贈救護車黃偉哲感謝善行義舉讚仁風廣被

蔡連博捐贈救護車黃偉哲感謝善行義舉讚仁風廣被

大樂透1人獨得2.33億獎落屏東　幸運兒慷慨捐當地600萬

大樂透1人獨得2.33億獎落屏東　幸運兒慷慨捐當地600萬

台東關山在地媳婦聯合好友做公益

台東關山在地媳婦聯合好友做公益

愛心企業捐贈眼鏡助台南弱勢長者守護視力

愛心企業捐贈眼鏡助台南弱勢長者守護視力

關鍵字：

郭昭巖光南大批發文具捐贈公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

更多

最夯影音

更多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面