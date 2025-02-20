蔡連博捐贈救護車　黃偉哲感謝善行義舉讚仁風廣被

▲台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博，捐贈頂級設備全配救護車1部，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博，捐贈頂級設備全配救護車1部，20日於安南區土城消防分隊前廣場，舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀，市長夫人劉育菁、消防局長李明峯、市議員李中岑等一同參與並喊口號「公益不落人後，愛心gogogo！」，場面熱鬧溫馨。

黃偉哲表示，感謝吳府千歲會的愛心促成這次捐贈救護車的熱心壯舉。救護車是消防救護系統中不可或缺的重要資源，此次的捐贈不僅提升救護能量，更減輕市府財政壓力，幫助更多需要緊急醫療協助的市民，市府將妥善運用這份資源，讓其效益擴散到最大，造福更多市民。

消防局表示， 消防弟兄是社會的守護者，總是奮不顧身地站在第一線，全力保護市民的生命財產安全。然而，消防工作不僅需要專業的技術和強大的使命感，更需要完善的設備與充足的資源，才能確保每一次的出勤都能安全又高效。

消防局指出，今日受贈的救護車未來將配置於救護出勤量相對繁重的土城消防分隊，且投入協勤消防局執行全市緊急救護任務，為市民提供更即時的醫療救護服務。