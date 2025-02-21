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民代、善眾、企業捐扶助金及物資　助保護管束處分貧困少年家庭

▲台南市議員李啟維服務處結合社會善心人士及熱心公益企業，捐助近千公斤白米及15萬餘元扶助金給台南市觀護協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維服務處結合社會善心人士及熱心公益企業，捐助近千公斤白米及15萬餘元扶助金給台南市觀護協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節已結束，社會愛心及助人行善熱忱持續不斷！台南市議員李啟維服務處結合社會善心人士及熱心公益企業，捐助近千公斤白米及15萬餘元扶助金給台南市觀護協會，21日上午11時在安平區李啟維服務處舉行捐贈儀式，觀護協會理事長江金忠、秘書長劉文欽、秘書翁美雯等人，出席代表受贈。

▲台南市議員李啟維服務處結合社會善心人士及熱心公益企業，捐助近千公斤白米及15萬餘元扶助金給台南市觀護協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

江金忠表示，南市觀護協會主要工作是到台南市各高中、國中、小學校園法治教育，和志工表演法治教育宣導，定期舉辦青少年法治教育成長營，幫助台南地方法院受保護管束處分貧困少年家庭，並配合保護官送暖幫助和給予生活上的協助。目前因非行及曝險行為進入司法程序的少年約有1800多位，其中為數不少為家庭經濟困頓，亟需援助之少年。他也很感謝李啟維議員、退休書記官潘敏捷，長期支持台南市觀護協會，連結社會善眾及親朋好友共同伸援，捐助物資及經費扶助少年。

▲台南市議員李啟維服務處結合社會善心人士及熱心公益企業，捐助近千公斤白米及15萬餘元扶助金給台南市觀護協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

捐米部分：包括吳秉璋、顏子斌、吳之琳、顏子涵、鍾昕哲等人，計捐贈三好祈福米140包。陳榮太、宋彥瑜、王葉菊子、潘敏捷、曾子容、吳紅靜、曾福崗、曾平瑋、錢昭琴、陳建全、吳呂春花，各捐贈三好祈福米20包，計360包。歐怡君、歐怡廷、歐怡伶、歐國清、歐睿軒、歐秐希、雷咸寅、謝玉蘭、錢麗真、吳堡憓、林蘇美玉，各捐贈三好祈福米10包，計330包。各界合計總共捐贈三好祈福米470包（每包2公斤），總重940公斤。另外，林國全捐贈華泰安全帽碗公帽30頂。

▲台南市議員李啟維服務處結合社會善心人士及熱心公益企業，捐助近千公斤白米及15萬餘元扶助金給台南市觀護協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

少年扶助金部分：紹光實業公司捐款5萬元。紀允山、紀戴春草、楊翼寧醫師各捐款5000元。陳建均、葉秀綿、勝強企業公司、寶達香企業公司各捐款3000元。宏華濾水器材公司、歐維氏企業社、天天買商行、天天來企業社、亞戴爾設計工作室、天福宏承密封公司、采昇企業公司、慈健經絡整療中心、顏其政、李玉惠、顏暐曄、顏鳳儀、楊桂榮、黄清棗、楊闓璘、劉賢杰、林錦雀、馬弘桓、林淑萍、陳柏谷、葉福贊、葉福彰各捐款2000元。沈欽城、陳瀅蓁、沈耘頡、沈湘華、李仲義各捐款600元。葉宇祥、宇盛茶行、鮮自然飲料店（市醫門市）、禾豫醫療器材行、潘李招鳳等人共計捐款3萬2000元。各界合計總共捐款15萬6000元。

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