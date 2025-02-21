畫美心更美！畫家攜手知名企業合捐70萬做公益

圖、文／台灣行動菩薩助學協會提供

台中新銳畫家邱美粧，去年十二月下旬在台中市勝群多功能會館舉辦首次個人畫展，首展就傳出好消息，將她畫作售出的45萬，在2月20日全數捐給台灣行動菩薩助學協會作清寒學生助學之用，有感於邱美粧的畫美心美，台灣行動菩薩助學協會前理事長，也是勝群金屬董事長陳武華，現場加碼再捐出15萬湊足60萬，讓愛心再擴大。

有十幾年畫齡的邱美粧，一年前把工作室設在勝群會館1樓，她觀察到勝群金屬董事長，常免費提供公益團體使用會館的會議室，並提供優質的展覽空間給藝術家作展演，讓她非常感動，因此決定將自己個人的首展在這裡展出，並將售出的畫作金額全數捐出，助學台灣清寒學子。

邱美粧說，將自己對生命的體悟生活熱愛，從指尖流於畫布上，而這個愛透過售畫所得捐助清寒學生，愛又從畫作躍出，這也是愛的分享及感染。

勝群金屬董事長陳武華說，自己生命前半場，努力世間事業，創立出勝群品牌，中部大概有7成多的建案，都是用勝群所產或所代理的產品，而在公司幫忙的二代，也能秉持一代專注品質提升，誠信經營的核心價值，讓他可以放心的在生命下半場投入公益志業，回饋社會。

台灣行動菩薩助學協會於93年由中部幾位企業家及善心人士共同成立，目前每年幫助的偏鄉學校（國中國小）幾近遍布全台，助學、課輔共約95所學校近3000位孩童。每年需撥出的款項約1,400萬～1,500 萬元。感謝各界的愛心，也歡迎大家一起成為孩子成長路上的提燈人。