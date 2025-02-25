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川普政府正計畫加強「限制中國晶片」　陸外交部：終將反噬自身

▲▼美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府正擬更嚴格的措施，來限制中國晶片 。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

川普政府近日被指出，正計劃加強對中國的半導體限制，繼續並擴大拜登政府限制中國科技實力的努力。中國外交部發言人林劍25日在舉行例行記者會時，對此表示，美國的行為最終將反噬自身，損人害己。

外媒記者向林劍提問，川普政府正在製定更嚴厲的半導體限制措施，並向主要盟友施壓，要求加大對中國晶片產業的限制，「中國外交部對美國，正在製定更嚴厲限制措施的最新報導，有何評論？」

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國外交部發言人林劍回應，美方的行為終將損人害己。（圖／翻攝大陸外交部）

林劍表示，中國已多次就，美國惡意封鎖打壓中國的半導體產業，表明嚴格的立場，「美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華晶片的出口管制，美國打壓中國的半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展。」

據《路透社》報導，美國官員最近與日本和荷蘭官員舉行會談，討論限制東京電子、艾司摩爾（ASML）禁止工程師在中國維護半導體設備。一些川普官員還打算，進一步限制輝達（NVIDIA）產品出口到，中國的數量和類型。

報導指出，川普的目標是讓，主要盟友與美國態度保持一致，如科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、應用材料(AMAT）等美國晶片設備公司對中國實施限制。

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