馬克宏訪美！川普2動作「害他好尷尬」　漏網畫面曝光

▲川普與馬克宏於24日會面,在鏡頭前互動熱絡。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

烏俄戰爭24日屆滿3年,法國總統馬克宏也在這一天前往華府,與美國總統川普會面。但在這次訪問期間,卻兩度陷入「超尷尬」場面,漏網畫面被外媒披露。

根據《每日郵報》刊出的漏網畫面,與七大工業國組織(G7)其他領袖進行視訊通話時,川普坐在辦公桌前,一邊是副總統范斯,另一邊則是馬克宏,看起來美國總統占據核心位置,而法國總統被擠到角落。

Donald Trump puts French President Emmanuel Macron in two embarrassing positions on his visit to Washington DC https://t.co/Jby1HtKPsw