馬克宏訪美！川普2動作「害他好尷尬」　漏網畫面曝光

▲川普與馬克宏於24日會面，在鏡頭前互動熱絡。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭24日屆滿3年，法國總統馬克宏也在這一天前往華府，與美國總統川普會面。但在這次訪問期間，卻兩度陷入「超尷尬」場面，漏網畫面被外媒披露。

根據《每日郵報》刊出的漏網畫面，與七大工業國組織（G7）其他領袖進行視訊通話時，川普坐在辦公桌前，一邊是副總統范斯，另一邊則是馬克宏，看起來美國總統占據核心位置，而法國總統被擠到角落。

Donald Trump puts French President Emmanuel Macron in two embarrassing positions on his visit to Washington DC https://t.co/Jby1HtKPsw — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 24, 2025

會面結束之後，馬克宏準備離開白宮，川普卻沒有親自送行，而是交由代理白宮禮賓官瓊斯（Abigail Jones）負責。

▲馬克宏離開白宮，是由代理白宮禮賓官瓊斯（藍衣者）送行。（圖／路透）



不過，在正式會面場合，川普與馬克宏互動熱絡，甚至重現2人每次見面時，都格外引人注目的「拔河式握手」場景。

川普近期對烏克蘭採取強硬立場，包括公開批評澤倫斯基，甚至宣稱是基輔、而非莫斯科挑起戰爭，種種言行在歐洲各國引發衝擊。而代表歐洲核武大國的英國和法國領導人表示，他們已經準備好加大對烏克蘭的援助，並且支持歐洲部隊保護和平協議。

馬克宏在訪美之前表示，他會向川普提出一項論點，也就是屈服於莫斯科，並不符合他的利益，「我會告訴他，在普丁面前，你不能軟弱。這不是你，不符合你的個性，也不符合你的利益。」

▲英國首相施凱爾已經預告，將對俄展開新一輪制裁。（圖／路透）



英國首相施凱爾（Keir Starmer）則預計27日赴美，他已經預告要對俄羅斯展開新一輪制裁，並且宣稱川普「改變了圍繞著烏克蘭的全球對話」，「我們必須繼續加大經濟壓力，直到普丁不只準備好談話，也準備好做出讓步。」但其幕僚稍後澄清，施凱爾的意思是，川普讓這些對話朝著「更好的」方向改變。

在24日的橢圓形辦公室記者會上，川普形容烏俄衝突是一場「艱苦的戰爭」，「你可以彌補金錢，但不能彌補生命」，還警告這種情況可能導致第3次世界大戰，隨著衝突繼續，更多「美麗的人們」都可能失去生命。