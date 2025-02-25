2025植樹月嘉南贈苗列車開跑　提前線上預約領苗好便利

▲林業及自然保育署嘉義分署為辦理2025「織一片生態綠網」植樹月，將於3月在台南及嘉義地區舉辦逾30場次贈苗活動，邀請民眾用發票兌換樹苗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



林業及自然保育署嘉義分署為辦理2025「織一片生態綠網」植樹月，將於3月在台南及嘉義地區舉辦逾30場次贈苗活動，樹種含土肉桂、蘄艾、阿里山十大功勞、霧社櫻等26種，邀請民眾用發票兌換樹苗。

發票將捐贈野生動物保育及社福團體，讓植樹減碳綠美化同時，也能為保育及環境盡一份心力。系列活動更規劃2場次可事前線上預約苗木，活動現場領取苗木快速且便利，歡迎民眾踴躍參與。

嘉義分署表示，可線上提前預約苗木活動場次為3月8日(六)於北香湖公園廣場及3月15日(六)於嘉義分署，其中嘉義分署場次為線上預約兌苗專場(不開放現場排隊)，準備800株苗木供線上預約，完成預約的民眾於活動當日可直接至專屬攤位報到兌領苗木減少排隊時間，歡迎民眾多加利用。3月8日場次登記預約網址請點擊此連結，登記時間自2月27日至3月6日中午12時關閉表單(額滿將提前關閉)，3月15日場次登記預約網址則由此連結進行預約，登記時間自2月27日至3月11日17時關閉表單(額滿將提前關閉)。

今年贈苗活動預計發放超過8,000株原生種苗木，民眾每人捐贈2025年1-3月未開獎發票3張可兌換1株苗木，最多兌換2株。贈苗種類依據各場次適地適木挑選，阿里山及奮起湖地區提供適合中海拔區域生長的臺灣特有種「阿里山十大功勞」、闊葉樹一級木「牛樟」及花開雪白整樹的「霧社櫻」等，低海拔地區則是提供具肉桂醛可作為香料的「土肉桂」、民間認為可趨吉避凶的吉祥植物「蘄艾(芙蓉菊)」、新葉紅艷美麗的「小葉赤楠」與花香滿盈的「山黃梔」等。

台灣的原生植物可提供多種生態系服務，包含涵養水源、固碳及提供野生動物棲息環境等，嘉義分署希望透過贈苗活動鼓勵民眾多多栽植，讓原生植物走進社區及鄰里、回到鄉間田野及山林，透過眾人之力串聯破碎化的棲地，織一片生態綠網，共創生態宜居環境。此外，為回應減塑政策，贈送的苗木皆使用環保可分解容器，同時請民眾自備提袋領苗落實環保永續。

系列贈苗場次包括3月8日與阿里山國家風景區管理處於觸口樹木銀行合辦的闖關贈苗活動、3月13日至15日結合國立嘉義大學森林週在蘭潭校區活動中心辦理公益贈苗活動、3月15日於關子嶺崁頂福安宮辦理公益贈苗活動，以及3月12日至21日在遠東百貨嘉義店及3月8日至21日在遠東百貨台南成功店的多元贈苗活動。各贈苗場次活動細節及樹種請詳場次表或洽詢該分署經營企劃科(05-2787006 #374蘇小姐)。