　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮植樹月啟動！19場逾萬株樹苗憑發票兌換　最夯樹種曝

▲▼花蓮分署植樹月活動自3月1日起啟動，今年以「花開樹語健走未來 織一片生態綠網」為主題。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼花蓮分署植樹月活動自3月1日起啟動，今年以「花開樹語健走未來 織一片生態綠網」為主題。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署一年一度的植樹月系列活動自3月1日起啟動，共19場贈苗與5場植樹活動，多達7種樹種、逾萬株台灣原生種樹苗，用發票就可兌領。

花蓮分署與花蓮縣政府合作的區域植樹活動，訂於3月1日在國福大橋寵物公園旁登場，今年以「花開樹語健走未來 織一片生態綠網」為主題，結合植樹、贈苗、健走及摸彩，預計開放民眾兌領2千株樹苗，另有65吋電視等共175項摸彩大獎等您來試手氣。歡迎把握3月份最佳植樹季節，為地球植下希望之苗。
 
花蓮分署表示，今年區域植樹主題「繁花盛開 織一片生態綠網」，呼應「國土生態綠色網絡建置計畫」精神，串接生態廊道內生命線，以促進生態環境永續發展，並且響應2025國際森林日「森林與糧食」主題，及延續111年及113年與花蓮縣政府合作默契，在國福橋下種植瀕危動物-台灣狐蝠的食源樹種大葉山欖及瓊崖海棠，還有流蘇及鐵冬青等景觀植物，營造狐蝠友善環境。呼籲民眾一同來植樹，讓每一棵樹都能成為綠網上的一個節點，從一個小點開始，慢慢連結起森、川、里、海，將生態系重新串起來，編織成完整的生態綠網，擴展成自然棲地，為未來生態系統的穩定與永續發展奠定基礎。

▲▼花蓮分署植樹月活動自3月1日起啟動，今年以「花開樹語健走未來 織一片生態綠網」為主題。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
活動中特別頒獎感謝共同合作投入造林的企業，基於ESG（環境保護、社會責任及公司治理），捐款認養花蓮分署造林地，透過重新造林，恢復森林植被與生態。7-ELEVEN共同響應活動精神，當天將出動OPEN！行動購物車提供服務，小朋友最愛的OPEN將也將現身同歡，大手牽小手一起植樹護地球、健走益身心。
 
植樹健走完還可以逛逛市集，超過40個特色攤位，有手作DIY、林下經濟、森林療癒體驗、社區林業、保育推廣及業務推廣等主題外，還有在地小農有機農產展售，讓民眾一次滿足知識饗宴，還好吃好玩更好買！

▲▼花蓮分署植樹月活動自3月1日起啟動，今年以「花開樹語健走未來 織一片生態綠網」為主題。（圖／花蓮分署提供，下同）

19場贈苖活動各場次日期時間及樹種。
 
植樹月前民眾詢問度最高、最好奇有哪些樹種的贈苗活動，在花蓮分署及縣府臉書票選後出爐，今年有山黃梔、桃金孃、田代氏石斑木、厚葉石斑木、樹蘭、野牡丹等台灣原生樹種，以及近年爆紅、被譽為自然界粉紅詩篇的山櫻花。

民眾只需準備3張發票即可換領1株樹苗，所得發票將全數捐贈花蓮地區慈善福利團體；4、5日部分南區場次則方便不常購物或無發票的民眾，可以2顆廢電池兌領1株苗木；7日中正路麥當勞廣場前贈苗活動，以捐血取代發票，請民眾多加留意。15日遠東百貨贈苗場，可兌領限定款可愛的漢堡盒裝蛇莓。各場次贈苗詳細資訊，可上花蓮分署官網及臉書粉絲頁查詢。
 
林業及自然保育署花蓮分署官網：https://hualien.forest.gov.tw/90000590/0075468 林業及自然保育署花蓮分署臉書粉專：https://www.facebook.com/hualien.forest.gov.tw

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
經濟艙夫妻「要毛毯不蓋」偷偷做1事　他目睹全程：丟台灣人的臉
推拿師性侵人妻！　夫手機尋妻震動聲嚇退他
台大生擠上1堂課！超狂畫面曝光　上過讚爆：大神
今晚戰南非！中華隊國際賽交手全勝　前一次4：0完封
陳妍希離婚後首露面！　楊丞琳緊陪身邊
林岱樺弟、2助理交保！貪汙嫌疑重大還刪對話滅證　檢急提抗告
讚3.5萬台灣球迷落後也沒離場！　雷法：讓西班牙棒球被看到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣驕傲！高雄繩索救援隊「KRRT」勇奪國際繩索救援季軍

虎口、小腿圍看營養足不足！醫曝調整飲食營養均衡訣竅

3天逮6詐騙車手追回340萬　屏東警提醒：保證獲利就是詐騙

花蓮植樹月啟動！19場逾萬株樹苗憑發票兌換　最夯樹種曝

WBC資格賽今對南非　花蓮3區直播派對幫中華隊加油

來自大谷翔平的故鄉！日本「前澤牛」首登台中

賞櫻景點+1中央大學櫻花綻放　《長歌吟松風》新書出版

去年颱風多雨催升蔬果批發價格　信義鄉農會運銷件數及價格皆創新高

2025台灣燈會在桃園　4000名國內外志工提供暖心服務

2025台灣燈會最後黃金周　張麗善率隊參訪桃園燈區傳送祝福

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

「洗劫」豪宅！ 清潔婦竊7支 #勞力士 340萬賣給當舖

台灣驕傲！高雄繩索救援隊「KRRT」勇奪國際繩索救援季軍

虎口、小腿圍看營養足不足！醫曝調整飲食營養均衡訣竅

3天逮6詐騙車手追回340萬　屏東警提醒：保證獲利就是詐騙

花蓮植樹月啟動！19場逾萬株樹苗憑發票兌換　最夯樹種曝

WBC資格賽今對南非　花蓮3區直播派對幫中華隊加油

來自大谷翔平的故鄉！日本「前澤牛」首登台中

賞櫻景點+1中央大學櫻花綻放　《長歌吟松風》新書出版

去年颱風多雨催升蔬果批發價格　信義鄉農會運銷件數及價格皆創新高

2025台灣燈會在桃園　4000名國內外志工提供暖心服務

2025台灣燈會最後黃金周　張麗善率隊參訪桃園燈區傳送祝福

薔薔突PO文放話「扯開你噁心真面目」！回台就公布：有人沒事想找事

「睡前空腹5小時」提高燃脂效率　2周輕鬆瘦身還能改善睡眠品質

欠稅不繳！　稅務人員：當心壽險保單被終止

獨行俠影片竟將唐西奇「打碼」　德佬談到湖人主場陪他：很奇怪

盧比歐「反對強行改變台海現狀」　綠委曝2意義：外交辭令上非常強烈

台灣驕傲！高雄繩索救援隊「KRRT」勇奪國際繩索救援季軍

中國海軍公海舉行實彈演習　通知時間過短！澳外長當面向王毅抗議

投資虛擬貨幣「轉帳28筆+面交3次」　花蓮婦慘遭騙走340萬

酒店生日趴變打群架！台南男遭友持刀猛劃　手腳受傷急送醫

不斷更新／尼加拉瓜超狂美技3連發！前悍將傑斯6局3上3下

曹雅雯遭狂粉跟蹤 直接動手搶行李！

地方熱門新聞

台南市區旅店發生火警員工啟動自衛消防編組成功滅火

2025台灣燈會在桃園　張麗善率隊參訪送祝福

鎖定NG戴安全帽　東港警強力執行取締

2025台灣燈會在桃園　4000名志工提供暖心服務

來自大谷翔平的故鄉！日本「前澤牛」首登台中

中央大學櫻花綻放　《長歌吟松風》新書出版

信義鄉農會去年運銷件數及價格皆創新高

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

工藝中心策辦物有所適－生活儀式感特展即起登場

南消三大隊去年成功搶救268位民眾消友會頒發獎勵金

經典賽資格賽開打　花蓮直播派對為中華隊加油

港務公司今年招考228人　起薪最高5.6萬

員警耐心引導腦傷失憶男書寫姓名　護送平安返家

語言治療師分享「重複的間時提取教學」助孩童語言學習發展

更多熱門

相關新聞

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

一名在學學生中了統一發票特別獎1000萬，卻被國稅局認定可能有「營業人」的身分而無法領取。對此，民進黨立委李坤城表示，經過了解，國稅局認為並沒有具體事證可以證明該當事人為《加值型及非加值型營業稅法》規定的營業人而不能領獎，當事人終於能順利領取千萬獎金。

南投好食券　即起可在11家在地傳統商店使用

南投好食券　即起可在11家在地傳統商店使用

228來花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

228來花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

水泥工亂倒家中廢馬桶　 一張發票露餡

水泥工亂倒家中廢馬桶　 一張發票露餡

他網路搜中獎發票詐領　下場曝光

他網路搜中獎發票詐領　下場曝光

關鍵字：

植樹月贈苗樹苗發票兌換最夯樹種

讀者迴響

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

世新販賣機讓一票女大生羨慕：想轉學

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

他帶好友妻開房間3次　離婚半年變夫妻

宋羽葤公開對質小優音檔！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面