花蓮植樹月啟動！19場逾萬株樹苗憑發票兌換　最夯樹種曝

▲▼花蓮分署植樹月活動自3月1日起啟動，今年以「花開樹語健走未來 織一片生態綠網」為主題。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署一年一度的植樹月系列活動自3月1日起啟動，共19場贈苗與5場植樹活動，多達7種樹種、逾萬株台灣原生種樹苗，用發票就可兌領。

花蓮分署與花蓮縣政府合作的區域植樹活動，訂於3月1日在國福大橋寵物公園旁登場，今年以「花開樹語健走未來 織一片生態綠網」為主題，結合植樹、贈苗、健走及摸彩，預計開放民眾兌領2千株樹苗，另有65吋電視等共175項摸彩大獎等您來試手氣。歡迎把握3月份最佳植樹季節，為地球植下希望之苗。



花蓮分署表示，今年區域植樹主題「繁花盛開 織一片生態綠網」，呼應「國土生態綠色網絡建置計畫」精神，串接生態廊道內生命線，以促進生態環境永續發展，並且響應2025國際森林日「森林與糧食」主題，及延續111年及113年與花蓮縣政府合作默契，在國福橋下種植瀕危動物-台灣狐蝠的食源樹種大葉山欖及瓊崖海棠，還有流蘇及鐵冬青等景觀植物，營造狐蝠友善環境。呼籲民眾一同來植樹，讓每一棵樹都能成為綠網上的一個節點，從一個小點開始，慢慢連結起森、川、里、海，將生態系重新串起來，編織成完整的生態綠網，擴展成自然棲地，為未來生態系統的穩定與永續發展奠定基礎。





活動中特別頒獎感謝共同合作投入造林的企業，基於ESG（環境保護、社會責任及公司治理），捐款認養花蓮分署造林地，透過重新造林，恢復森林植被與生態。7-ELEVEN共同響應活動精神，當天將出動OPEN！行動購物車提供服務，小朋友最愛的OPEN將也將現身同歡，大手牽小手一起植樹護地球、健走益身心。



植樹健走完還可以逛逛市集，超過40個特色攤位，有手作DIY、林下經濟、森林療癒體驗、社區林業、保育推廣及業務推廣等主題外，還有在地小農有機農產展售，讓民眾一次滿足知識饗宴，還好吃好玩更好買！

▲19場贈苖活動各場次日期時間及樹種。



植樹月前民眾詢問度最高、最好奇有哪些樹種的贈苗活動，在花蓮分署及縣府臉書票選後出爐，今年有山黃梔、桃金孃、田代氏石斑木、厚葉石斑木、樹蘭、野牡丹等台灣原生樹種，以及近年爆紅、被譽為自然界粉紅詩篇的山櫻花。

民眾只需準備3張發票即可換領1株樹苗，所得發票將全數捐贈花蓮地區慈善福利團體；4、5日部分南區場次則方便不常購物或無發票的民眾，可以2顆廢電池兌領1株苗木；7日中正路麥當勞廣場前贈苗活動，以捐血取代發票，請民眾多加留意。15日遠東百貨贈苗場，可兌領限定款可愛的漢堡盒裝蛇莓。各場次贈苗詳細資訊，可上花蓮分署官網及臉書粉絲頁查詢。



林業及自然保育署花蓮分署官網：https://hualien.forest.gov.tw/90000590/0075468 林業及自然保育署花蓮分署臉書粉專：https://www.facebook.com/hualien.forest.gov.tw