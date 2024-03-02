▲3月植樹月！林業保育署8.4萬株台灣原生樹種苗木免費送。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

為迎接3月植樹月活動，農業部林業及自然保育署提供8.4萬餘株台灣原生樹種苗木，於林業保育署及全台各地區分署、航遙測分署、林鐵文資處共163場次免費贈苗，邀請民眾透過植樹營造生態廊道，共同參與建構國土生態綠色網絡。

林業保育署表示，今年贈送的苗木皆為台灣原生種，且配合不同區域提供地區特色樹種，如新竹分署提供凹葉柃木、毛胡枝子；台中分署提供台灣香檬、土肉桂、鳳凰山茶、華八仙、女貞木；嘉義分署提供過山香、金新木薑子、魚木；花蓮分署提供牛樟等；各地區贈苗也提供各不相同的杜鵑花類及山茶類，贈送苗木樹種多元。所有苗木皆以環保材質包裹土球，提醒領苗民眾自備環保袋或容器盛裝。

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林業保育署說明，贈送苗木活動將從3月1起至4月20日止，總計163場次，各地區贈苗活動苗木索取方式不盡相同，請民眾就近領取苗木時，參考各場次所需配合事項，像是部分場次須持1至3月份紙本或電子發票兌領；亦有場次可直接排隊領取，或以參加捐血等各式活動才能領苗。

林業保育署建議民眾在領取苗木前，可先至林業及自然保育署臉書專頁查詢各場次的相關規定或參閱「植樹月贈苗活動一覽表」。