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228健康一下！3 ／1花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

▲▼花蓮縣府攜手花蓮分署辦理「花開樹語 健步未來」植樹健走活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣府攜手花蓮分署辦理「花開樹語 健步未來」植樹健走活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府攜手林業及自然保育署花蓮分署辦理2025「花開樹語 健步未來」植樹健走活動，將於3月1日星期六在花蓮市國福寵物運動公園旁辦理，邀請大家在228連假期間一同參與，植樹、贈苗、健走、摸彩及市集活動等多種願望，在杪春初始一次滿足！

縣長徐榛蔚表示，本次活動是花蓮縣政府與林業及自然保育署花蓮分署第三次在美崙溪畔合作舉辦植樹節活動，種植台灣原生種包括大葉山欖、瓊崖海棠、流蘇及鐵東青等狐蝠食物樹種，營造生態的友善環境，並透過贈苗植樹活動，扣合今年「織一片生態綠網」植樹月主題，在土地上編織出一張綠色的網，讓森、川、里、海等生態系統重新串連，從每一棵樹的小節點開始擴展成自然棲地，使人與自然和諧共生。

贈苗活動自當日上午11時開始，有山黃梔、桃金孃、田代氏石斑木、樹蘭、厚葉石斑木、野牡丹，以及近年最受台灣民眾歡迎的山櫻花，總共2千株苗。民眾準備3張發票即可換領1株樹苗，每次可兌領2株苗，所得發票將全數捐贈花蓮地區慈善福利團體。

健走路線於花蓮市國福寵物運動公園旁出發健走，全程約三十分鐘總計1.7公里，現場提供參加健走民眾價值50元的特色市集消費劵，另外，只要活動時間內走完全程者還可以參加當天摸彩活動，摸彩品包括65吋4K電視、變頻洗衣機、iPad、吸塵器、氣炸鍋、咖啡機等175項，讓民眾攜手毛孩在美崙溪畔享受健走樂趣之餘，也絕對可以滿載而歸。

▲▼花蓮縣府攜手花蓮分署辦理「花開樹語 健步未來」植樹健走活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

活動現場設有各政府機關宣導、特色市集等攤位，提供生態、衛生、環保、社福及廉政資訊外，還可以一起享受聽音樂、逛市集、嚐美食的假日時光！此外，今年邀請到7-11統一企業一同響應生態綠網活動精神，將出動便利商店行動車提供購物優惠，人氣大明星Open將布偶也將到場，與花蓮的朱鸝、狗狗等在地布偶朋友相見歡，喜愛Open將、朱鸝的大小朋友更是不能錯過這個機會。

徐榛蔚誠摯邀請所有熱愛自然的民眾，把握228連假的美好假期，一起出門踏青參與活動，共同為打造一個更健康樂活的環境而努力。

花蓮縣政府溫馨提醒，戶外活動請穿著合宜服飾，做好防蚊及防曬措施，並即時補充水分，活動現場將提供飲用水，建議參加民眾自備環保杯，並事先下載「淨零花蓮」APP後以自行車代步到現場，可以累計個人碳資產兼做環保；交通部分因會場周邊停車位有限，當日開車民眾請特別注意相約共乘前往，以避免交通擁塞，讓大家在初春時節，享受一個出行愉快的228假期。

「淨零花蓮」APP下載
▲IOS：https://apps.apple.com/tw/app/%E6%B7%A8%E9%9B%B6%E8%8A%B1%E8%93%AE/id6737421016
▲Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.custoscarbon.hualien

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