陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

現行出現10級以上陣風，氣象署就會發布陸上強風特報，為提供更細緻告警，氣象署3月起將試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，強風特報鄉鎮化並透過「黃、橙、紅」燈號示警，提供詳細在地風力動態，其中平均風速達12級以上或陣風14級以上，將警示紅燈，代表需立即於室內避風防範。

台灣氣候受季風影響，加上地形多樣及特殊的海陸分布，使沿海地區與離島經常面臨強風威脅，特別在秋冬至春季(10月至次年4月)東北季風盛行之際，強風現象最為頻繁；5月至9月則因西南季風與颱風影響，亦有強風發生，其在颱風侵襲期間，強風常延伸至內陸地區，對各地造成不同程度的危害。

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過往氣象署會針對陣風達10級以上之強風事件發布陸上強風特報，氣象署表示，考量這些以縣市單一風力標準的預警方式，無法完整呈現轄區各分區的風力差異，因此氣象署將自今年3月起，試辦發布更精緻的陸上強風特報鄉鎮燈號資訊。

中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，「陸上強風特報」3月起將有兩個新服務，一個是燈號，過去陸上強風特報沒有燈號分級，未來將有黃橙紅燈資訊，其次是過往發布陸上強風特報僅針對縣市，新的服務3月起不僅針對縣市強風特報外，更額外提供鄉鎮市區燈號資訊，將有更細緻防範參考。

其中當平均風速達6級以上或陣風達8級以上，將警示黃燈，提醒保持警覺；當平均風速達9級以上或陣風達11級以上，則會警示橙燈，提醒提高警覺並注意安全；當平均風速達12級以上或陣風達14級以上，將會警示紅燈，代表需立即於室內避風並加強防範。

氣象署表示，民眾可透過氣象署官方網站、生活氣象App或Facebook的「報天氣」，查詢各鄉鎮市區的強風燈號發布情形，並根據燈號分級標準，採取適當的防範措施。今年試辦期間也將蒐整各界意見，並進行滾動式檢討調整，精進強風相關警示服務。