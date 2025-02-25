入冬13波冷氣團連襲！氣象署：3月還有　春季雨量「正常偏少」

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良說明春季展望。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象署今（25日）發布春季展望，預測未來1季3月至5月台灣氣溫正常，雨量正常至偏少，另反聖嬰型態預期將於春季回復到正常。此外，入冬以來已有13波冷氣團以上等級的冷空氣，氣象署表示，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率。

過去一季（去年12月至今年2月）冷空氣南下頻繁，氣象署指出，入冬以來共有13波大陸冷氣團以上等級的冷空氣影響，氣溫偏冷時間長，全台11測站平均溫度偏低；降雨方面，全台降雨量不及氣候平均值7成，其中北部、東半部雨量偏少，中南部雨量為正常至偏多，呈現降雨不均的特徵。

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中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，目前赤道太平洋海溫西暖東冷，仍呈現反聖嬰型態，不過最低溫度有回升趨勢，顯示反聖嬰有減弱趨勢，預測春季將回復到正常。根據過去歷史資料分析顯示，反聖嬰隔年的3月到5月有氣溫略偏低的特徵，惟不同的反聖嬰年份對台灣的影響程度不同，雨量則無明顯變化特徵的訊號。

陳怡良指出，展望春季，今年3月到5月的平均氣溫以正常的機率較大，其中3月跟4月氣溫都是正常機率高，5月氣溫正常偏暖機率高；降雨方面，預估3月至4月的雨量為正常至偏少，5月台灣介於乾與濕之間，不過由於5月進入梅雨季，降雨量預測不確定性高。

氣象署提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，冷氣團影響期間要注意保暖；3月、4月台灣西部、金門及馬祖地區易有濃霧出現；春季仍是全年雨量相對較少的季節，要節約用水。