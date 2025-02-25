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今年冬天平均氣溫17.84度「14年來最冷」　降雨天數史上第4少

▲▼中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年冬天超有感，氣象署表示，今年冬季平均氣溫為17.84度，不但是14年來最冷，也是25年來第二冷，其中台北站今年冬季跌破14度的天數為近9年來最多。此外，今年冬季降雨日數僅25.5天，為史上第4少。

回顧今年冬季，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，今年冬季冷空氣頻繁南下，影響時間長，造成平均氣溫偏低，今年冬季平均氣溫為17.84度，相較氣候值18.68度，低了0.84度，為2000年以來次冷，僅次於2011年來，也是14年來最冷。

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陳怡良指出，以台北站為例，低溫低於14度達冷氣團以上等級的天數有39天，為近9年來最多的年分。

▲▼冬季統計。（圖／氣象署提供）

▲▼冬季氣溫統計。（圖／氣象署提供）

▲▼冬季統計。（圖／氣象署提供）

降雨部分，陳怡良指出，冬季因東北季風盛行，迎風面北部和東半部容易降雨，加上鋒面和華南雲系影響，造成台灣大範圍降雨，中南部降雨累積明顯；不過12月和1月北部、東半部降雨偏少，中南部正常偏多，2月中南部偏多，其他正常，整體來說，雨量北部、東半部偏少，中南部正常偏多，整個冬季平均雨量偏少。

根據統計，今年冬季雨量為190.7毫米，相較氣候值260.6毫米，僅有7成，陳怡良表示，今年冬季降雨日數為25.5天，相較氣候值32.6天顯著偏少，今年冬季11個平地站平均降雨日數為1951年有紀錄以來史上第4少。

▼冬季雨量統計。（圖／氣象署提供）

▲▼冬季統計。（圖／氣象署提供）

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