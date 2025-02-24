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強烈冷氣團達標！今晚到明晨跌破10度　周三中部以北有雨

▲▼寒流,冷氣團,冬天,行人,防寒,降溫,低溫。（圖／記者周宸亘攝）

▲冷空氣升級為強烈冷氣團，預計影響到明天清晨。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團變更強，今（24日）意外升級強烈冷氣團，預估影響到明天清晨，且越晚越冷，竹苗和金門局部低溫可能跌破10度，明天白天氣溫將可逐步回暖，周三和周四有華南雲系東移帶來水氣，中部以北、東半部有零星雨，228連假持續回暖，高溫上看28度，連假結束後將有鋒面和冷空氣接力。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天持續受冷空氣影響，且冷氣團升級為強烈大陸冷氣團，將影響到明天清晨，今天晚間到明天清晨迎風面地區包括基隆北海岸、東半部有雨，桃園以北轉多雲，明天白天後環境轉乾，東半部、恆春半島有零星短暫雨。

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張竣堯指出，周三和周四華南雲系東移，中部以北、東半部有零星短暫雨，其他地區多雲；228連假期間到3月2日比較溫暖，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨；3月3日鋒面接近，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，北部、東北部陸續轉局部短暫陣雨，北部也會有轉變的情況。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，受強烈冷氣團影響，今晚到明晨中部以北、宜蘭低溫12到13度，南部、花東13到15度，竹苗、金門則有10度或以下低溫；明天白天溫度回暖，西半部、東南部約21到23度，宜花18到19度。

後續為溫度逐漸回暖過程，白天高溫可到20度或以上，夜晚和清晨低溫15到18度，有些涼意，228連假更溫暖，各地高溫25到28度；3月4日到6日將有冷空氣南下，強度以東北季風為主。

此外，明天晚間起至周三西半部地區及金門、馬祖；周四至3月3日中部以北地區及金門、馬祖；以及2月28日清晨及3月1日清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，往返離島交通和航班或行駛國道要留意。

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