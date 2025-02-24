冷氣團再凍一天「最冷剩10度」　下波變天2地飄雨　

▲冷氣團持續影響到明天清晨，局部低溫下探10度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(24日)到明天清晨仍受冷氣團影響，各地天氣寒冷，局部低溫下探10度，周二白天起回暖至228連假，下波天氣轉變為周二晚間到周四，因華南雲系移入，帶來少許水氣，中部以北和東半部可能會飄雨，228連假則天氣穩定，高溫爬回25度。

中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，今天受大陸高壓影響，天氣偏冷，且北風偏強，北部、東半部容易有降雨，基隆北海岸、雙北山區、宜蘭發布大雨特報，今晨最低溫馬祖7度，本島新北市五股9.5度，今天在非常強的冷空氣影響下，北部、宜蘭偏冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉宇其指出，由於東北風強盛，今天基隆北海岸、東半部和桃園以北持續有零星短暫雨，尤其北海岸、雙北山區、宜蘭山區和花蓮山區，天氣陰雨，容易有局部大雨；新竹以南、澎金馬今天多雲到晴；大陸高壓今晚逐漸到華北沿海，台灣吹東北風，明天高壓持續東移後，改吹溫暖的偏東風，周二清晨溫度仍低，白天開始將明顯回溫，回暖天氣可持續到228連假。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨分布上，劉宇其說明，今天東北風強盛，桃園以北、東半部容易降雨，北海岸、宜蘭、花蓮雨勢明顯，西半部多雲到晴；明天東北風和冷氣團減弱，水氣減少，各地天氣穩定，下波天氣轉變將出現在周二深夜和周三、周四，將有華南雲系移入，不過帶來水氣量不多，中部以北、東半部、離島有零星飄雨或小雨，但228連假之後到周末天氣穩定。

溫度趨勢上，劉宇其表示，冷氣團預計影響到周二清晨，今天到周二清晨溫度偏低，氣象署持續發布低溫特報，新北市整天偏冷，北部、宜蘭今天溫度也偏低，新竹、苗栗、桃園、金門、馬祖將有局部10度低溫，中南部雲量少，白天高溫有機會回升，明天清晨中南部、花東仍可能有11到12度低溫，明天白天各地溫度回升，228連假各地高溫可回升到25度附近。另周二起到228連假西半部、金馬容易有低雲或霧。

▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）