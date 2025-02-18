學測考卷「寫滿台鐵站名、畫史努比」　518件亂塗鴉被扣1級分

▲今年學測有518件在答題卷上書寫與答案無關文字符號，包括塗鴉史努比、傑利鼠。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考試委員會今（18日）召開委員會議，審議學測違規狀況。今年考生違規樣態多元，其中518件在答題卷上書寫與答案無關文字符號，包括塗鴉美國動漫主角「史努比」、《湯姆貓與傑利鼠》的傑利鼠，還有考生將台鐵車站全台站名都寫出來，依規定扣減一級分。

學測成績下周二（25日）將公布。今年學測共有12萬1181人報名，較去年增加1009人。大考中心表示，今年試場違規共有661件，比去年606件增加55件，其中違規最多為未攜帶有效證件為263件，佔全部違規39.79%，比去年增加35件；另有1386件考生未在簽名欄上簽名，比去年增加13件。

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考試委員會今天也討論違反答題規定的試卷該如何處罰。其中518件是考生在答題卷上書寫與答案無關的文字符號，比去年437件增加81件。

例如有考生在答題卷上塗鴉美國動漫主角「史努比」、《湯姆貓與傑利鼠》的傑利鼠等圖案，還有考生將台鐵車站全台各站名都寫出來，另有考生書寫唐朝李白、陳子昂部分詩文，包括「抽刀斷水水更流，舉杯消愁愁更愁」，以及陳子昂的「前不見古人，後不見來者」，依規定都是扣減一級分。

▲▼考生在答題卷上塗鴉，還有書寫唐朝李白、陳子昂部分詩文，都被扣分。（圖／記者許敏溶攝）

▼有一名考生在答案卷上將台鐵所有站名寫出。（圖／記者許敏溶攝）