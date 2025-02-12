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學測題目寫錯日本311年分　大考中心：不影響作答「不送分」

▲學測自然科題目誤植日本311大地震年份 。（圖／翻攝大考中心網站）

▲自然科題目誤植日本311大地震年分，大考中心指不影響考生作答，故不送分。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測已在1月20日落幕，外界卻對試題內容或答案有意見，包括自然科試題誤植日本311大地震年份。大考中心今（12日）表示，總計收到46題、80件的意見反應，經過專家檢視後，各考科選擇（填）題答案確定維持不變，沒有題目送分，自然科雖誤植日本311大地震年分，但不影響考生作答，故維持原本答案。

114學年大學學測上月18至20日舉行，並在19至21日公布參考答案。部分老師或考生對於考試題目或參考答案有意見，例如自然科第15題，被發現題目將日本311大地震發生年分，從應是2011年，卻誤植為2010年。另數學A第8題被全教總質疑超綱。

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大考中心指出，學測各考科選擇（填）題參考答案，已分別在1月19至21日在大考中心網站公布。在受理試題或答案的反映意見期限內，總共收到46題、80件來函。最終所有考科都沒有送分，也沒有更改答案。

至於自然科第15題，被發現題目將日本311大地震發生年分誤植。大考中心表示，考生能否判斷有關板塊邊界類型與大地震發生位置的關聯性，作答主要依據圖中所呈現的震央位置，以及箭頭線段所代表的板塊間運動方向，故誤植日本311地震發生時間和規模，並不影響作答，故本題維持原參考答案，也不影響計分。但對於圖片誤植，大考中心實感抱歉，為了不影響後續學生學習，將修正公告版試題，也將以此為鑑，日後加強檢視試題內容所附圖表。

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