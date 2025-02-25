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林岱樺涉貪如「柯文哲木可案」翻版　住持助洗3000萬

民進黨立委林岱樺（前右）涉詐領助理費及政治獻金案遭檢調搜索，被依涉犯《貪污治罪條例》諭令100萬元交保，涉不法金額恐近3000萬元。（鏡新聞提供）

▲民進黨立委林岱樺（前右）涉詐領助理費及政治獻金案遭檢調搜索，被依涉犯《貪污治罪條例》諭令100萬元交保，涉不法金額恐近3000萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案震撼高雄政壇，檢調掌握林的人頭助理案，竟出現往生的親友名列其中，甚至林已故的父親林三郎也牽扯其中。辦案人員追查林的政治獻金更發現，她透過記帳士出身的胞弟林岱融，將政治獻金違法洗進通法寺，粗估金額近千萬元，後續更由住持釋煌智設立以林父為名的基金會，手法宛如民眾黨前主席柯文哲遭控公益侵占的木可案，連同助理費案，林岱樺涉不法金額恐近3千萬元。

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案遭檢調搜索，高雄地檢署21日凌晨複訊後，依涉犯《貪污治罪條例》諭令100萬元交保，林的胞妹林岱縝涉犯相同罪嫌及滅證罪，以30萬元交保，至於本刊4年前踢爆林曾替關係深厚的通法寺強索不樂之捐，該寺住持釋煌智與林一樣一百萬元交保，林的弟弟林岱融及2名助理則遭聲押禁見，獲法院裁定交保，檢方對此提起抗告。。

檢調查出，林岱樺等人涉公益侵占將政治獻金「洗」至通法寺，該寺住持釋煌智後續更創立以林父為名的基金會。（資料照片）

▲檢調查出，林岱樺等人涉公益侵占將政治獻金「洗」至通法寺，該寺住持釋煌智後續更創立以林父為名的基金會。

本刊掌握，檢調大動作搜索林岱樺服務處及通法寺人員，不單是為助理費案，還包括她另涉政治獻金洗錢案，以及本刊2020年中踢爆、疑替通法寺強索贊助一案。

林岱樺涉以人頭詐領助理費，她的胞妹林岱縝（圖）也涉案以30萬元交保。（東森新聞提供）

▲林岱樺涉以人頭詐領助理費，她的胞妹林岱縝（圖）也涉案以30萬元交保。

檢調查出，林岱樺的手法與前民眾黨主席柯文哲遭控公益侵占的木可案雷同，懷疑她透過在佳安會計師事務所任職、出身稅務記帳士的弟弟林岱融協助，疑將監院政治獻金專戶內的款項，「洗」進與林岱樺關係密切的通法寺，後續，這些款項更似用來成立住持釋煌智以林父為名所設的「林三郎覺教基金會」，恐涉犯公益侵占罪。不過，相關被告及證人對款項的說詞，仍待檢調進一步釐清。

本刊掌握林岱樺涉公益侵占990萬元政治獻金匯入通法寺，她的胞弟林岱融（圖）涉製作不實憑證協助林向監察院申報。（鏡新聞提供）

▲本刊掌握林岱樺涉公益侵占990萬元政治獻金匯入通法寺，她的胞弟林岱融（圖）涉製作不實憑證協助林向監察院申報。

現年52歲的林岱樺，是前高雄縣鳳山市長林三郎之女，2001年初次參選立委即當選，2008年曾短暫入閣擔任青輔會主委，2011年回鍋參與補選立委再次當選，至今一共擔任7任立委，更是下屆高雄市長的熱門人選。

本刊2020年中曾踢爆林岱樺疑替通法寺（圖）強索贊助一案，這次也被檢調列入釐清重點。

本刊2020年中曾踢爆林岱樺疑替通法寺（圖）強索贊助一案，這次也被檢調列入釐清重點。

▲她被帶進調查局南部機動組時，將此案導向政治辦案，對著媒體高喊「政治干預司法、司法干預初選」，交保後更發表聲明「千錘百鍊，捍衛清白」，指暗黑勢力不會摧折她的意志，會堅定身軀，捍衛清白。但隨著人頭助理費及政治獻金流入寺廟並創立基金會的事證被揭露，林岱樺的聲明是否禁得起考驗？是否為她的政治前途埋下變數？有待司法盡速查明。

林岱樺回應
本刊24日晚間去電林岱樺詢問回應，她表示，調查中的案子，基於偵查不公開，媒體與她都不宜對細節作評論。針對助理費案的涉案內容，她表示，這些內容2022年就調查過了，證明內容非事實，至於檢方控她涉犯公益侵占罪，她說，這些內容都是在「編故事」，她一切尊重檢調的調查。


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