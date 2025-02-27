莊陳仲敖「畫家級作品」曝！幸運骰子現身　網驚呼：被棒球耽誤

▲莊陳仲敖繪畫作品讓球迷呼根本是被棒球耽誤的畫家。（翻攝WBCQ臉書、threads@zhuang_cza）

圖文／鏡週刊

經典賽資格賽落幕，台灣隊以6比3擊敗西班牙順利挺進正賽，讓球迷嗨翻。當天先發主投的旅美好手莊陳仲敖，旋即飛往美國備戰新球季。熱愛畫畫的莊陳仲敖今（27日）po出一張台灣隊全體照及「6面6骰子」的繪畫作品，讓網友驚呼根本是「被棒球耽誤的畫家」。

莊陳仲敖於threads上發文，po出一張色彩繽紛的藝術作品，他將台灣隊拿下經典賽門票的照片繪製成圖，璀璨星空中有一顆6面都是6的骰子飄在空中，充分展現繪畫實力。

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▲莊陳仲敖繪畫作品（下圖）沒忘記關鍵的那顆6面6骰子，將其融入畫中；上圖為全體合照畫面。（翻攝WBCQ臉書、threads@zhuang_cza）

網友看到後直呼「太有才了吧」、「莊陳肯定是被棒球耽誤的畫家、藝術家」、「我剛滑到以為是球迷的創作，仔細看才發現是莊陳本人！你好厲害呀」、「好美呀！畫畫打球都一級棒！」「筆觸真的超強 ，感謝莊陳回來參賽，祝你美職春訓與季賽都順利成功，很快達成夢想 加油????」

▲莊陳仲敖飛返美國備戰新球季。（翻攝悍創運動經紀臉書）

事實上，莊陳仲敖時常於社群平台上分享個人創作，喜愛畫畫的他過去受訪他也透露受傷復健時，會透過畫畫讓紓解自己心情；打完國際賽後，受邀參加大聯盟春訓的他馬上搭機飛往美國，力拚新球季。



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