北市三大場域「這天起」免洗餐具要收費了　新措施對象一次看

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北市三大場域7/22起免洗餐具要收費了　新措施對象一次看

▲▼北市轄內政府機關、公私立學校自114/7/22起一次性餐具計價收費。（圖／台北市環保局）

▲北市轄內政府機關、公私立學校自114/7/22起一次性餐具計價收費。（圖／台北市環保局）

記者董美琪／綜合報導

台北市公告自今年7月22日起位於北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項收費不得低於1元，列管場所約280處。新措施上路後，預估北市1年可減少約2,700萬個一次性餐具，減輕垃圾處理對環境造成的負擔。

北市府長期致力減塑減廢，為減少一次性及美耐皿餐具濫用與不當使用危害環境，以及對民眾造成的健康風險，於105年及109年陸續推動「台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具執行要點」與「台北市政府一次性餐具外帶計價及分類回收執行計畫」，現在進一步因應北市淨零排放管理自治條例，公告「台北市販售餐飲不得免費提供一次性餐具之公私場所、品項及收費標準」，先由公部門率先落實，以一次性餐具計價收費，並鼓勵自備環保餐具。

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環保局表示，一次性餐具管制初期推動禁用美耐皿餐具，採由內而外、由公而私的方式推廣，截至113年，轄內38處市場、13處夜市、29所大專院校、27個中央機關、119處委外場館、53家百貨公司、16家量販店及607家企業等共計有902處公私場所響應。並自109年起陸續於北市府可外帶消費的委外場館推動「一次性餐具外帶計價及分類回收」，北市府所屬119處委外場館，無論內用外帶都鼓勵使用可重複性餐具，已獲眾多公私部門響應。

此次公告建立在既有的基礎上，期藉由法制化，以價制量，強化並推動減塑減廢政策，並鼓勵民眾自備環保餐具，營造環保健康新文化。

環保局近一步表示，減少使用一次性餐具也是緩解大量廢棄物產生及減輕後端處理負擔，北市積極推動減量政策，期透過法制基礎推動「販賣業管控」及「使用者付費」機制，公私協力鼓勵民眾養成自備環保餐具習慣，減少一次性餐具使用量，從生活中建立「自備、重複」觀念，珍惜資源利用，減少「使用一次即丟」的情形，一同為環境保護盡一份心力，共創環保城市。

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