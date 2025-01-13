廚房總是亂糟糟？趁過年大掃除丟棄7類物品　空間立刻放大

▲定期打掃廚房，不僅能保持整潔，還能最大限度地利用空間。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

歲末年終大掃除，廚房是重點清潔區域之一，許多陳舊或過期的物品堆積在櫥櫃和抽屜中，不僅佔據空間，更可能形成環境衛生的隱憂。為了減少雜亂，讓廚房變得更整潔有序，整理時先將物品分類，針對數月甚至一年以上未使用的東西可考慮丟棄，專家建議有7類物品也應該果斷淘汰，和它們說掰掰。

一、 舊海綿

根據2022年《應用微生物學期刊》的一項研究指出，使用過的廚房海綿暗藏大量有害細菌，即使是抗菌海綿也難以倖免，使用四周後，傳統海綿和抗菌海綿上的細菌數量並無差異。美國農業部（USDA）指出，沒有任何萬無一失的方法可以確保海綿不會交叉污染手部、廚房檯面或食物，建議定期更換海綿外，如有異味更應立即丟棄。

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二、磨損砧板

砧板是不可或缺的料理工具，但你多久更換一次呢？根據美國農業部的說法，砧板使用久了，表面會出現凹槽，這些凹槽不僅難以徹底清潔，更可能成為細菌滋生的溫床，增加食物中毒風險。一旦發現砧板表面出現明顯凹槽或磨損，最好汰換掉，生食及熟食的砧板也要分開使用，避免交叉污染。另外，實心的砧板可放入洗碗機清洗，但層壓木製的砧板則需手洗，避免洗碗機高溫造成龜裂。

三、 老舊廚具

就像磨損的砧板一樣，隨著時間使用，廚具難免出現裂縫或缺口，不只是容易藏污納垢，專業廚師Sylvia Fountaine特別提到，那些看似微小的損傷，例如裂開的木鏟或橡膠刮刀，其碎片可能脫落掉進料理裡，除了定期檢查廚具狀況，及時汰舊換新，若有喜歡的特定品牌或類型，可考慮多買幾套備用。

▲有裂縫或缺口的老舊餐具也應及時汰換。（圖／pixabay）

四、未使用的電器

雖然有些小型廚房電器和器具能節省時間和精力，但過多的閒置物品只會佔據空間，你可能不需要每一樣，此時不妨仔細盤點，將不再使用的電器出售或捐贈，並記得附上說明書，以騰出寶貴的廚房空間。

五、外賣附的醬料包、吸管和餐具

外帶餐點常附上醬料包、吸管和餐具，丟棄它們看似很浪費，但用不到時，只會造成廚房空間雜亂，醬料包也可能因久放而失去風味，建議定期清理並檢查有效期限，過期或看起來已久置的就立即丟棄，下次點餐時，可主動告知店家減少不必要的餐具。

六、 過期香料

根據美國農業部資料指出，完整的香料保存期限為2至4年，研磨香料在室溫下最多可保存3年，過期或無法確認購買日期的香料應丟棄，而為了避免浪費，建議少量購買，或直接從雜貨店的散裝區購買，按需取用，並在香料包裝上標示購買日期，有助於追蹤其保存期限。

七、 凍燒食物

定期檢查冷凍庫，尤其是放在深處的冷凍肉類或冷凍餐點，留意食物有效期限以及檢查是否有「凍燒」跡象。所謂「凍燒」是指食物表面長時間暴露在冷空氣中，導致水分流失，產生冰晶和變色，進而影響口感和風味，但不會致病。即使食物在冷凍狀態下可以長時間保存，美國農業部仍建議在3到4個月內食用完畢，避免食物品質下降。