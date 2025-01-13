　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廚房總是亂糟糟？趁過年大掃除丟棄7類物品　空間立刻放大

▲廚房,清潔,油污,過年 。（圖／pexels）

▲定期打掃廚房，不僅能保持整潔，還能最大限度地利用空間。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

歲末年終大掃除，廚房是重點清潔區域之一，許多陳舊或過期的物品堆積在櫥櫃和抽屜中，不僅佔據空間，更可能形成環境衛生的隱憂。為了減少雜亂，讓廚房變得更整潔有序，整理時先將物品分類，針對數月甚至一年以上未使用的東西可考慮丟棄，專家建議有7類物品也應該果斷淘汰，和它們說掰掰。

一、 舊海綿
根據2022年《應用微生物學期刊》的一項研究指出，使用過的廚房海綿暗藏大量有害細菌，即使是抗菌海綿也難以倖免，使用四周後，傳統海綿和抗菌海綿上的細菌數量並無差異。美國農業部（USDA）指出，沒有任何萬無一失的方法可以確保海綿不會交叉污染手部、廚房檯面或食物，建議定期更換海綿外，如有異味更應立即丟棄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、磨損砧板
砧板是不可或缺的料理工具，但你多久更換一次呢？根據美國農業部的說法，砧板使用久了，表面會出現凹槽，這些凹槽不僅難以徹底清潔，更可能成為細菌滋生的溫床，增加食物中毒風險。一旦發現砧板表面出現明顯凹槽或磨損，最好汰換掉，生食及熟食的砧板也要分開使用，避免交叉污染。另外，實心的砧板可放入洗碗機清洗，但層壓木製的砧板則需手洗，避免洗碗機高溫造成龜裂。

三、 老舊廚具
就像磨損的砧板一樣，隨著時間使用，廚具難免出現裂縫或缺口，不只是容易藏污納垢，專業廚師Sylvia Fountaine特別提到，那些看似微小的損傷，例如裂開的木鏟或橡膠刮刀，其碎片可能脫落掉進料理裡，除了定期檢查廚具狀況，及時汰舊換新，若有喜歡的特定品牌或類型，可考慮多買幾套備用。

▲▼廚房,改造,居家,設計,BrightSide。（圖／pixabay）

▲有裂縫或缺口的老舊餐具也應及時汰換。（圖／pixabay）

四、未使用的電器
雖然有些小型廚房電器和器具能節省時間和精力，但過多的閒置物品只會佔據空間，你可能不需要每一樣，此時不妨仔細盤點，將不再使用的電器出售或捐贈，並記得附上說明書，以騰出寶貴的廚房空間。

五、外賣附的醬料包、吸管和餐具
外帶餐點常附上醬料包、吸管和餐具，丟棄它們看似很浪費，但用不到時，只會造成廚房空間雜亂，醬料包也可能因久放而失去風味，建議定期清理並檢查有效期限，過期或看起來已久置的就立即丟棄，下次點餐時，可主動告知店家減少不必要的餐具。

六、 過期香料
根據美國農業部資料指出，完整的香料保存期限為2至4年，研磨香料在室溫下最多可保存3年，過期或無法確認購買日期的香料應丟棄，而為了避免浪費，建議少量購買，或直接從雜貨店的散裝區購買，按需取用，並在香料包裝上標示購買日期，有助於追蹤其保存期限。

七、 凍燒食物
定期檢查冷凍庫，尤其是放在深處的冷凍肉類或冷凍餐點，留意食物有效期限以及檢查是否有「凍燒」跡象。所謂「凍燒」是指食物表面長時間暴露在冷空氣中，導致水分流失，產生冰晶和變色，進而影響口感和風味，但不會致病。即使食物在冷凍狀態下可以長時間保存，美國農業部仍建議在3到4個月內食用完畢，避免食物品質下降。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
洛杉磯野火還在燒！惡魔風「這天」飆最高速　最大火勢僅控制11
台股重挫523點！3檔高息ETF爆逾16萬張大量
快訊／林森北路女子墜樓　宣告不治
南港LaLaport要來了！　開幕日曝光
快訊／調查局六都處長全換人　36人名單曝
快訊／台中驚悚追撞！肇事男肝臟破裂　銀車屁股開花
衛福部開放未成年可做變性手術
警政署首位女副署長！　打破警界紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張秀卿率群星演唱挺家暴受虐兒　王瞳攜艾成力量登台：很想他

尾牙抽中6000！當場被凹一半請客　新人妹傻眼：跟土匪沒兩樣

尪裝單身求介紹女友！婆婆力挺：沒放入都不算出軌　人妻當場黑化

機車危險感知影片題2／4起倍增　公路局：提升防禦駕駛

苗栗今晨1度創入冬最低溫　氣象署：輻射冷卻和地理特性有關

可愛妹子插隊廁所！店員等20分鐘「驚見慘狀」　內褲絲襪留現場

廚房總是亂糟糟？趁過年大掃除丟棄7類物品　空間立刻放大

簽收包裹竟遭索數萬！許常德痛批：台灣真是詐騙集團天堂

為何苗栗1.3℃「台北卻有12.4℃」？　吳聖宇：「1原因」讓溫度降不下去

自閉兒10歲就賣出第一幅畫　卻難融入教育體系

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

【解鎖成就+1】4歲妹獨自買自助餐便當成功！滿臉開心

張秀卿率群星演唱挺家暴受虐兒　王瞳攜艾成力量登台：很想他

尾牙抽中6000！當場被凹一半請客　新人妹傻眼：跟土匪沒兩樣

尪裝單身求介紹女友！婆婆力挺：沒放入都不算出軌　人妻當場黑化

機車危險感知影片題2／4起倍增　公路局：提升防禦駕駛

苗栗今晨1度創入冬最低溫　氣象署：輻射冷卻和地理特性有關

可愛妹子插隊廁所！店員等20分鐘「驚見慘狀」　內褲絲襪留現場

廚房總是亂糟糟？趁過年大掃除丟棄7類物品　空間立刻放大

簽收包裹竟遭索數萬！許常德痛批：台灣真是詐騙集團天堂

為何苗栗1.3℃「台北卻有12.4℃」？　吳聖宇：「1原因」讓溫度降不下去

自閉兒10歲就賣出第一幅畫　卻難融入教育體系

美食-KY進軍美東市場　全美朝百店規模前進

「五月天女兒」離開台灣！阿信感性真心話全說了　場面超催淚

巴西亞輪昨日成功脫淺東港岸際　同期遇難9艘船6艘遭惡意遺棄

張秀卿率群星演唱挺家暴受虐兒　王瞳攜艾成力量登台：很想他

元利四季莊園　萬坪複合造鎮的全生活體驗

爆「屯田計劃」是柯文哲找朱蕙蓉當董事　蔡壁如稱有潔癖：我只傳話

竹市教師研習中心電梯更新完工啟用　打造友善安心學習環境

Tesla新Model Y台灣售價「比大陸貴108萬」！ 網嘆：多了台灣價值

格蘭利威雙原酒12年限定版台灣獨賣　媲美桶邊品飲沉浸風味

鍾佳濱質疑小草妨害司法　游淑慧提綠挺阿扁往事：保外就醫該取消了

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

生活熱門新聞

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

高雄「吉伊卡哇」小提燈亮相　限時2天開搶

半台灣凍白最冷時刻　19縣市警報現6°C

貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒了

反擊釋昭慧！「罵人先生」現身　他喊：證嚴懂這樣的危險

高考起薪55K「報考人數卻狂降」　年輕人揭關鍵！

還有強冷空氣！　最低溫時間曝

薪水多還是離職！他曝找工作「1條件超重要」

妻拿走16萬年終「只留2千包給公婆」！夫聽原因心寒

零下3.2度！「武陵冰宮」讓遊客驚艷

館長才釘孤枝　隔天「整條手臂打石膏」！

更多熱門

相關新聞

家電插頭插錯耗電又危險！　專家曝3大NG行為

家電插頭插錯耗電又危險！　專家曝3大NG行為

寒冷天氣下，保暖家電成了不少家庭的必備工具，但使用電熱器、暖風機等高功率家電時，也須留意用電安全，避免超載釀災。台電特別提醒民眾注意三大「NG行為」，確保冬季用電無虞。

廚房出現一鍋貓　逗樂鏟屎官

廚房出現一鍋貓　逗樂鏟屎官

無印良品公開4招掃除小撇步

無印良品公開4招掃除小撇步

靠LG家電打造「居家風水」連風水師都拜服

靠LG家電打造「居家風水」連風水師都拜服

瞄準換新需求！保溫杯、收納箱、香氛只要8元

瞄準換新需求！保溫杯、收納箱、香氛只要8元

關鍵字：

大掃除廚房海綿砧板餐具電器香料斷捨離

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面