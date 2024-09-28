約妹子吃飯！他見「2舉動」瞬間冷掉　網搖頭：這點是沒禮貌

▲原PO後來沒再和女方發展。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果與朋友一起吃飯，自己的餐點先到了，會直接開吃，還是等一下對方呢？近日有網友發文表示，他和一個女生約會，卻沒想到餐一到，對方就拿了自己的餐具開吃，讓他頓時「冷掉」，他這樣會太小題大作嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「約會的餐桌禮儀」為標題發文，提到他與一位女性朋友外出用餐，然而，這位女性朋友的餐桌禮儀讓他感到不悅。當時女性朋友的餐點比較早上桌，所以就只拿了自己的餐具並開始吃，等到原PO的餐點送來時，她已經將自己的餐點吃完。

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原PO坦言，女性朋友在聊天時，談吐不錯，但光是餐桌禮儀這塊，他就不想和對方繼續發展了。事後，女性朋友的朋友詢問原PO兩人為何不再聯繫？原PO則直言，因為女方在吃飯時沒禮貌，然而，他卻被指責小題大作。因此原PO便好奇，是他太苛刻了嗎？但一看到女生不等他就開吃，實在頓時冷掉。

貼文曝光後，引發網友討論，其中不少人都認為，只拿自己餐具真的有點怪，「完全不行，我都是會幫對面拿餐完跟面紙，就算我餐點先上，我還是會問對方，不好意思我先吃。這不是禮貌嗎」、「餐具的部分我是會幫忙拿，但是餐先送上來我會先吃欸，因為我認為餐送上來的時候是最好吃的時候，而且我吃飯比較慢，雖然開吃之前會說一下我先吃了喔」、「通常一起吃飯，幫忙拿餐具的人都會拿整桌的欸」、「拿餐具這點是她沒禮貌，但餐點到了先吃我認為沒問題」、「我覺得先吃沒問題，但沒拿餐具有點不行」。