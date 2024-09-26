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共用餐具「也可能感染菜花」！泌尿醫曝3種途徑

▲▼刀叉,餐具,咀嚼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲戴定恩表示，共用餐具也是菜花的潛在感染途徑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

進行危險性行為時，會導致罹患性病的機率上升。不過，泌尿科醫師戴定恩表示，其實除了性行為以外，菜花還可能透過2種途徑感染，例如共用情趣用品，或是嬰兒與母親之間垂直傳染，另外共用餐具的行為，雖然較少發生，但同樣也是潛在的感染途徑。

戴定恩在臉書上分享，大家對於菜花的感染途徑，最熟悉的應該就是性行為。不過，戴定恩提醒，並非只要戴上保險套，就能確保安全。為何會這樣說？戴定恩解釋，保險套只能保護男性的陰莖，而菜花除了生殖器以外，還可能存在陰囊、口腔、肛門等部位，只要觸碰到，無論是口、手、生殖器，都有感染的風險。

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戴定恩介紹，第二種感染途徑是「間接傳染」，除了性行為以外，較普遍的間接感染屬於共用情趣用品。此外，例如共用餐具、毛巾及貼身衣物，以及使用公廁馬桶等，雖然較少發生，但也同樣是潛在的感染途徑。

▲洗碗,洗餐具,做家事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲戴定恩表示，共用餐具也是菜花的潛在感染途徑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

至於第三種感染途徑則是「垂直傳染」，戴定恩說，這種垂直傳染是發生在嬰兒與母親之間，若孕婦本身帶有菜花病毒，本身並不自知，就可能透過羊水，或是分娩生產時傳染給新生兒。

戴定恩提到，分娩時的感染，最常見的病灶會落在新生兒的呼吸道，產生新生兒喉頭菜花的問題，除了難以治療，嚴重還可能致命。

 

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