六千年文化變身藝術品　新北十三行博物館推聖誕餐具組

▲新北市立十三行博物館推出「食‧叁」聖誕餐具組。（圖／新北市立十三行博物提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市立十三行博物館全新推出的「食‧叁」考古系列餐具組，將六千年前的史前文化與現代設計完美結合，帶來兼具實用性與藝術性的精緻禮物，讓每一頓飯都成為與古文明對話的動人時刻。十三行博物館館長羅珮瑄表示，這套餐具組不僅實用，還是一件獨具匠心的藝術品，為現代餐桌增添了文化的溫度。

「食‧叁」餐具組的設計靈感，來自新北市八里的大坌坑與十三行兩大國定考古遺址。外包裝以創意手法呈現這兩處遺址依山傍海的獨特地理景觀，融合北海岸壯麗的自然風貌與觀音山的氣勢，搭配特製腰封標註大坌坑遺址的地點，極具收藏價值。

餐具組中的瓷碗由鶯歌知名品牌新旺集瓷傾力打造，以其超過90年的陶瓷技藝復刻大坌坑文化的經典陶器元素，如陶器口緣的凸脊、刻劃紋以及腹部粗繩紋，細膩展現史前陶器的獨特魅力。此外，筷子設計更是匠心獨具，飾以十三行遺址的國家重要古物「人面陶罐」造型，生動詮釋史前人的創造力與工藝美感。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「食‧叁」考古系列餐具組不僅是對臺灣文化資產的致敬，更希望將考古之美融入日常生活，讓更多人透過使用餐具感受歷史傳承的深刻意義。這套餐具組不僅實用，還是一件獨具匠心的藝術品，為現代餐桌增添了文化的溫度。

「食‧叁」考古系列餐具組即日起於十三行博物館文化商店限量販售，驚喜價2980元，數量有限，喜愛考古文化或正在尋找特別聖誕禮物的民眾千萬別錯過。更多資訊請造訪十三行博物館官網或粉絲專頁查詢，為今年聖誕節增添歷史與藝術的驚喜！