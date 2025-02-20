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快訊／土城2歲童「1瓶奶撐1天」全身傷昏迷！爸媽涉虐遭羈押禁見

記者黃哲民、閔文昱／新北報導

新北市土城傳出虐童案，年約2歲的男童滿身是傷陷入昏迷，18日送醫治療，醫療人員發現男童全身有多處瘀傷，四肢也有數個菸疤，立即進行通報；男童父親吳男(33歲)、以及母親陳女(30歲)因此遭警方移送法辦。新北地院今（20）裁定，吳男、陳女皆羈押禁見。

據了解，從事站務人員工作的33歲吳男，與男童母親30歲陳女去年（113）結婚並共同扶養2歲男童，一家三口租下土城福祥街套房同住，但由於父母平時忙於工作，時常將男童委託住在新莊的外公照料，如外公沒空就將男童獨自放在套房內，但僅泡一瓶牛奶讓男童過一天，之前就曾遭通報疏於照顧。

▲吳男與陳女用衣架、菸燙方式虐待小孩，卻稱是管教。（圖／記者陸運陞攝）

▲吳男與陳女用衣架、菸燙方式虐待小孩，卻稱是管教。（圖／記者陸運陞攝）

18日晚間男童陷入昏迷緊急送醫，醫療人員意外發現，男童身上有多處瘀傷，甚至四肢還有數個菸疤，目前昏迷指數5，轉往加護病房觀察治療。警方昨晚傳吳男及陳女到案，對於男童身上的傷痕，兩人矢口否認動手施暴，但又改口有對其「管教」，在男童犯錯下，才會以徒手或衣架打屁股，其他部位則是誤傷。由於2仁訊問過程中不斷推諉卸責，警方訊後依妨害幼童發育、重傷害、違反兒少法、違反家暴法等多項罪嫌，將2人移送新北地檢署偵辦。

檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見。經法官訊問，新北地院認吳男、陳女涉犯刑法第277條、第278條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有串證、滅證及反覆實施之虞，有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見通信。

▼陳女表示沒有打小孩，身上的傷痕是管教所留下的。（圖／記者陸運陞攝）

▲吳男與陳女用衣架、菸燙方式虐待小孩，卻稱是管教。（圖／記者陸運陞攝）

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