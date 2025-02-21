新北市防災社區成績耀眼！勇奪全國之冠　1金9銀20銅

▲新北市防災社區成績耀眼！勇奪全國第一，共獲1金、9銀、20銅佳績 。（圖／取自新北市政府施政成果網）

記者王威智／綜合報導

新北市在今年防災社區評鑑中表現卓越，勇奪全國第一，並成為六都唯一獲得金牌的城市！在中華城市管理學會的專業指導與新北市政府的積極推動下，新北市共斬獲1金、9銀、20銅的佳績，展現對社區防災工作的高度重視與領導地位。

提升社區韌性，應對極端氣候挑戰

隨著全球暖化與極端氣候頻率增加，防災與減災已成為城市治理的關鍵議題。新北市政府積極推動「韌性城市」，透過提升社區自主防災能力、加強防災教育及強化應變機制，讓社區具備更強的承受力與復原力，確保災害來襲時影響降到最低，並加速災後復原。

新北市政府指出，今年新北市在土石流與大規模崩塌自主防災社區的推動上展現高度執行力，透過政府與民間的緊密合作，里長、社區領袖、防災專員攜手投入防災演練、風險評估及防護工程，不僅提升整體防災能力，更讓新北市在全國評鑑中榮獲最高榮譽。

▲新北市政府長年致力於各行政區辦理社區防救災演練 。（圖／取自新北市政府施政成果網）

公私協力，共築防災安全網

這項榮耀不僅來自新北市政府的全力投入，更要感謝各地里長、社區夥伴的無私奉獻。新北市長期與中華城市管理學會合作，透過防災講習、實地踏勘、演練與防災推演等方式，讓社區居民熟悉應變流程，形成強大且緊密的防災網絡。本次優異成績，是對新北市推動防災工作的肯定，也象徵社區夥伴們努力的最佳回報。

展望未來：深化防災文化，共建安全永續家園

面對未來不可預測的極端氣候挑戰，新北市將持續精進防災作為、深化社區防災文化，並透過公私協力，讓更多社區加入自主防災行列。新北市政府表示：「韌性城市的關鍵在於社區，唯有全民參與，才能打造真正安全的家園。」

新北市政府強調，未來將持續攜手各界，讓防災意識成為日常生活的一部分，確保每位市民的生命財產安全，再次感謝所有辛勞付出的里長、新北市政府各單位的積極投入，以及中華城市管理學會的專業協助，讓新北市榮登防災社區評鑑全國第一，並成為六都唯一的金牌城市。