　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

▲▼柯文哲2016年8月8日PO出一張和爸爸柯承發共撐傘的畫面，表示「傳統對男性的期待是堅強、內斂、不叫苦，我和我爸爸都是在這種教育下成長，養成很ㄍㄧㄥ的性格」。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯爸柯承發病逝，柯家期盼法務部能讓柯文哲出席告別式。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，而「柯爸」柯承發17日上午病逝，享耆壽94歲。今（24日）立法院長韓國瑜與副院長江啟臣等人赴新竹弔唁柯爸。韓國瑜受訪呼籲，站在孝道考量，法務部應該慎重思考，在釘棺木之前，讓柯文哲主席回來見父親最後一面，自己想這是應該要做的，也是人道考量。

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣一行人今（24日）前往新竹弔唁柯爸。韓國瑜受訪表示，剛剛跟柯媽媽見了面，柯媽媽心情非常難過，大家也感受到這樣沉重的心情。

韓國瑜指出，柯媽媽還有柯美蘭醫師都提出家屬最大的請求，就是在3月10日柯爸爸在釘棺木的時候，能夠讓柯文哲主席見他父親陽世間最後一面。

韓國瑜強調，站在孝道的考量，法務部應該慎重思考，在釘棺木之前，讓柯文哲主席回來見父親最後一面，自己想這是應該要做的，也是人道考量，自己和江副院長以及幾位委員，也都一樣有這樣的感覺，所以再一次呼籲法務部人道的考量，讓柯主席能在父親釘棺木之前見最後一面。

另外，陪同的藍委鄭正鈐也表示，剛剛韓院長講出了家屬人道的訴求，希望法務部能夠盡量滿足家屬的期待，韓院長其實以前就跟柯媽媽熟識，以前擔任北農總經理就曾經有過互動，柯媽媽剛剛講到柯文哲、柯爸都在哭，這段時間不斷在哭，希望法務部基於人倫考量，能夠讓阿北見到爸爸最後一面。

▼立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陸軍遙控靶墜毀台南市區　民宅屋頂採光罩被砸出大洞
快訊／習近平、普丁通話內容曝光！
李威改列被告！施暴致死串證錄音檔曝光
強烈冷氣團達標！最凍「跌破10度」　下波甩雨時間出爐
威力彩飆20億！「4生肖」財神眷顧　命理師曝中獎絕招
WBCQ附加賽復仇拚晉級　專家揭對戰西班牙最佳投手組合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

緊咬賴清德綠委烤肉趴花公帑　凌濤秀菜單：人民買單高達17.8萬

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

迎戰大罷免！朱立倫警告不分區「別鬧事」　要區域藍委勿窮緊張

柯文哲奔喪不能指定日期　翟本喬秀申請書批「這欄假的嗎」反遭打臉

最新民調！逾8成反對台積電先進製程移美　85.6%認川普關稅刀砍台灣

內政部修法「罷免領銜人、被罷免者得收政治獻金」　草案已送行政院審議

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

藍新會期拚民生　綠喊話：挽回民意最好切入點是總預算覆議案

急診塞爆！賴清德開烤肉趴　民眾黨團酸：賴門酒肉臭路有病死骨

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

上廁所不用貓砂！橘貓直接上馬桶解放...舒服完不忘轉頭：幫偶沖水～

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

緊咬賴清德綠委烤肉趴花公帑　凌濤秀菜單：人民買單高達17.8萬

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

迎戰大罷免！朱立倫警告不分區「別鬧事」　要區域藍委勿窮緊張

柯文哲奔喪不能指定日期　翟本喬秀申請書批「這欄假的嗎」反遭打臉

最新民調！逾8成反對台積電先進製程移美　85.6%認川普關稅刀砍台灣

內政部修法「罷免領銜人、被罷免者得收政治獻金」　草案已送行政院審議

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

藍新會期拚民生　綠喊話：挽回民意最好切入點是總預算覆議案

急診塞爆！賴清德開烤肉趴　民眾黨團酸：賴門酒肉臭路有病死骨

全美房貸利率降！　再融資申請量衝4個月新高

他繞台灣半圈到台南幫修繕　玉井阿嬤感動哭了：震後住得怕怕的

蘇一峰譙急診塞床是業力爆發　開轟林靜儀「次長當到跟側翼一樣」

快訊／陸軍遙控靶墜毀台南市區　民宅屋頂採光罩被砸出大洞

安格斯12星座一周運勢2／24-3／2　牡羊魅力爆發、摩羯最忌「死腦筋」

李棟旭預告片「比193cm李光洙高」　觀眾拉進一看笑翻：地上有箱子

台東空氣品質全國第一　連續11年保持最優紀錄

快訊／習普通話內容曝光！　陸官媒：普丁介紹「俄美接觸最新情況」

周遊59年前赴日拍台語片！飛沖繩被讚「瑪麗蓮夢露」舊作修復放映

日本咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台　首店落腳高雄鼓山魚市場

虎爺降駕！附身乩童不退駕　「被5漢壓制在地」抓狂掙扎

政治熱門新聞

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

醫曝急診壅塞反被嗆　她盼撤換林靜儀

柯奔喪不能指定時間　陳佩琪：什麼世界

「藍8綠4」立委危險名單曝！　最可能進入罷免二階

柯不能指定日期　他秀申請書反遭打臉

再嗆「謝寒冰的幕後黑手就是中共」　曹興誠宣布懸賞1千萬找線索

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

迎戰大罷免　朱立倫警告不分區藍委別鬧事

美麗島民調／賴清德不信任度40.5%、不滿意施政41.7%　再創就任新高

軍方洩美軍現役少將現身兵推照片　他：嚇阻性訊息給北京！別蠢動

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

陳佩琪喊「要司法公平對待」　律師列2點反擊：法盲發文無助柯文哲

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

更多熱門

相關新聞

迎戰大罷免　朱立倫警告不分區藍委別鬧事

迎戰大罷免　朱立倫警告不分區藍委別鬧事

立法院明開議，國民黨依照慣例今（24日）召開立法實務研討會，預告將力推攸關民生的相關法案。據悉，國民黨主席朱立倫在閉門會議時，特別提醒面對大罷免，國民黨區域立委要勤走地方，這才是現階段該做的事情，也不要看到新聞被點名，就焦慮著急的打給他。另，朱立倫強調，每個區域藍委的壓力都很大，但某些不分區立委卻只顧著自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞，因此提醒沒有選舉的不分區立委「不要鬧事」。

柯不能指定日期　他秀申請書反遭打臉

柯不能指定日期　他秀申請書反遭打臉

最新民調！　逾8成民眾反對台積電先進製程技術移美

最新民調！　逾8成民眾反對台積電先進製程技術移美

楊舒雅要飯說炎上　藍打臉：藝文補助漲3倍

楊舒雅要飯說炎上　藍打臉：藝文補助漲3倍

急診爆滿醫療崩潰進行式　陳菁徽曝3肇因

急診爆滿醫療崩潰進行式　陳菁徽曝3肇因

關鍵字：

韓國瑜法務部柯文哲國民黨柯爸柯承發

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面