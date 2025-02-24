韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

▲柯爸柯承發病逝，柯家期盼法務部能讓柯文哲出席告別式。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，而「柯爸」柯承發17日上午病逝，享耆壽94歲。今（24日）立法院長韓國瑜與副院長江啟臣等人赴新竹弔唁柯爸。韓國瑜受訪呼籲，站在孝道考量，法務部應該慎重思考，在釘棺木之前，讓柯文哲主席回來見父親最後一面，自己想這是應該要做的，也是人道考量。

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣一行人今（24日）前往新竹弔唁柯爸。韓國瑜受訪表示，剛剛跟柯媽媽見了面，柯媽媽心情非常難過，大家也感受到這樣沉重的心情。

韓國瑜指出，柯媽媽還有柯美蘭醫師都提出家屬最大的請求，就是在3月10日柯爸爸在釘棺木的時候，能夠讓柯文哲主席見他父親陽世間最後一面。

韓國瑜強調，站在孝道的考量，法務部應該慎重思考，在釘棺木之前，讓柯文哲主席回來見父親最後一面，自己想這是應該要做的，也是人道考量，自己和江副院長以及幾位委員，也都一樣有這樣的感覺，所以再一次呼籲法務部人道的考量，讓柯主席能在父親釘棺木之前見最後一面。

另外，陪同的藍委鄭正鈐也表示，剛剛韓院長講出了家屬人道的訴求，希望法務部能夠盡量滿足家屬的期待，韓院長其實以前就跟柯媽媽熟識，以前擔任北農總經理就曾經有過互動，柯媽媽剛剛講到柯文哲、柯爸都在哭，這段時間不斷在哭，希望法務部基於人倫考量，能夠讓阿北見到爸爸最後一面。

▼立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）