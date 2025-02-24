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最新民調！逾8成反對台積電先進製程移美　85.6%認川普關稅刀砍台灣

▲▼江啟臣 出席 啟思民本基金會舉辦 啟思民本民調 國際現勢 發布記者會 執行長黃奎博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲啟思民本基金會公布國際事務民調，超過八成民眾不同意川普「台積電偷走美國晶片」的說法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中美貿易科技戰持續升溫，啟思民本基金會今（24日）公佈最新國際現勢民調，涵蓋當前台美貿易關稅等議題，調查結果顯示，85.6%民眾認為台灣可能被美國施加關稅、88.4%民眾不同意美國總統川普「台積電偷走美國晶片」的說法，84.8%民眾不同意將台積電最先進的2奈米製程移往美國。藍委江啟臣則說，川普相當重視交易重要性，且更強調價格而非價值。

立法院副院長江啟臣所屬的啟思民本基金會召開「啟思民本民調—國際現勢」發佈，基金會執行長黃奎博指出，有85.6%民眾認為台灣可能被美國施加關稅、88.4%民眾不同意美國總統川普「台積電偷走美國晶片」的說法、84.8%民眾不同意將台積電最先進的2奈米製程移往美國，62%認為台美談判時，美國較佔有優勢。

被問到如何降低台美之間的貿易順差（複選題），有60%民眾選擇軍購、41.6%建議採購石化能源與核能、35.4%希望買牛肉、黃豆等農產品，12.5%汽車。另外，針對目前賴清德政府是否有以台灣利益優先，對美進行談判？雖然有50%民眾認為有，但也有42.6%民眾認為沒有，黃奎博認為這相當值得注意。

江啟臣分析，川普的談判策略是「關稅是武器、交易是目的、對話會持續」，從川普上任一個月以來，無論是關稅、或是積極與俄羅斯坐上談判桌，盼儘速讓俄烏終戰，都顯示川普相當在意談判，且相當重視公平與價格、而非價值，民調看來也顯示台灣民眾相當清楚目前的不確定性。

江啟臣呼籲，政府要儘速擬定對美談判策略，並指出未來美中與美中台的局勢演變，可能會是基於美中與美台談判的結果。國民黨立委葛如鈞也說，川普上台不代表美國對台態度丕變、要對抗台灣，但台灣的半導體產業至今40年，對台灣的重要性不言而喻，但如今執政黨卻似乎把雞蛋仍放在同一個籃子，呼籲執政黨不要再將重點放在大罷免與黨內外的鬥爭。

科克蘭資本公司董事長楊應超提醒，從商業角度，台積電赴美完全不合理，去美國的話，台灣矽盾的重要性會削弱，先進製程絕不能去美國，要去也不能太快；另外，台灣整體氛圍太親美，反而無法獲得美國在談判的重視，要對美國不卑不亢、甚至要對美有所求；最後，目前看不出政府對美積極溝通，盼政府對美不要太友善。

該民調由啟思民本基金會執行，針對全國20歲以上網路人口進行調查，調查時間為2025年2月18日至2月21日，成功回收1042份有效樣本。調查透過Facebook廣告發送問卷，並嚴守性別、年齡、地區、教育程度等配額標準，採用反覆加權法（Raking）進行數據校正，以確保樣本符合全國母體結構。在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.03%。

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