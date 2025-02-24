柯文哲奔喪不能指定日期　翟本喬秀申請書批「這欄假的嗎」反遭打臉

▲前台北市政顧問、前黃珊珊競辦策略長翟本喬質疑，法務部稱不能指定日期，那返家探視申請書的事由是假的嗎？（圖／翻攝自Facebook／翟本喬）

記者袁茵／台北報導

「柯爸」柯承發於17日過世，預計3月10日舉辦告別式；台北看守所日前表示，前民眾黨主席柯文哲可依法提申請返家探視，但不能指定日期，使柯妻陳佩琪今（24日）痛批「這是什麼世界」。前柯市府市政顧問翟本喬貼出申請返家探視表格，質疑「哪個不懂法的官員在傳播假訊息？」但隨即遭入選文總執委的石明謹打臉，「這是指告別式日期，不是可指定日期。」

「柯爸」柯承發告別式定於3月10日舉辦，柯文哲胞弟柯宇謙日前透露，「我爸爸的遺願，就是希望我哥哥能回來。」但台北看守所17日表示，柯可依法提出申請返家探視，原則上以一次為限，不能指定日期，使民眾黨人士與柯粉近期號召更換「讓柯P送別父親」大頭貼，或是到總統賴清德臉書底下留言「讓柯文哲奔喪」等。

翟本喬24日於臉書發文貼出「矯正署台北看守所收容人返家探視申請書」，並將表格中的事由「擇定X年X月X日舉行喪葬」畫線，質疑「法務部有人說奔喪不能指定日期？自己訂的表格，這一欄是填假的嗎？是哪個不懂法的官員在傳播假訊息？要不要罰300萬？」

翟本喬稱，「這次不罵白痴，有幾個原因，第一，我不擔心侮辱公署罪，但不要牽連其他眾多善良正義的司法人員；第二，這明顯不是笨，是惡意；第三，不要侮辱白痴」。

而翟本喬的言論立刻在各大小草群組發酵，大批支持者狂轉貼文，底下也湧入支持者力挺聲音，同時也有其他人表達不同看法，提及「日期是基本同意但不保證吧，會依情況跟安全做考量」、「‘’事由‘’那欄是指：申請者跟獄方講葬禮是何時。 整份文件沒有提到，申請者一定能這個時候出監獄奔喪」。

而球評、日前入選文總執委的石明謹也發文稱，「找不到AIT的路就算了，連語文能力都不好，表格是指告別式的日期，不是你可以指定奔喪日期。這次不罵白痴，因為這肯定是笨又惡意。不要侮辱白痴」。

對此，台北看守所說明，有關本所辦理收容人返家奔喪一事，是按《羈押法》第23條及受刑人及被告返家探視辦法規定受理申請，於依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押（或行刑）秩序維護，決定返家日期，以兼顧司法公正及人倫關懷之制度目的；目前此案當事人（收容人或家屬），均未提出申請，針對相關評論或意見均予尊重。