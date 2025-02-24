伍麗華挺楊舒雅「要飯說」　藍打臉：藝文補助暴漲3倍獲獎卻變少

▲楊舒雅嗆「合法的飯不要嗎？」（圖／翻攝自Facebook／民進黨青年部）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨日前推出「我的錢呢」系列影片，首集邀請饒舌歌手楊舒雅大談文化補助遭砍時，竟脫口「我本來就是來要飯的」惹議，更被起底是民進黨立委伍麗華的助理。前國民黨青年部主任陳冠安對此指出，藝文專案補助在近幾年暴漲13倍，然而台灣的影音出口金額卻腰斬，電影入圍也變少，他砲轟伍麗華及楊舒雅只會牽拖藍白，但卻不正視政府的施政效率跟成績。

陳冠安表示，伍麗華還在替助理的「合法要飯」背書，說她很倒楣，不知得罪到誰，但這個問題很簡單，也很常識，楊舒雅得罪的是那些沒曾想過要拿政府補助，只想靠自身努力工作，拚更好生活的一般人。因為這些錢，不是綠友友的飯，而是人民的血汗錢。他指出，伍麗華在臉書上辯解說，她經常鞭策政府要給予文化創意藝文產業更多的「投資」，要讓台灣成為一個文化輸出大國。但在這要告訴這位不盡責的立法委員，民進黨政府的補助政策不只效率低落，更造成台灣文化產業的困境。

陳冠安說，以負責藝文補助，執行文化藝術獎助條例任務，提升藝文水準的國家文化藝術基金會來說，在過去幾年裡，補助結構發生重大轉變。國藝會的補助類型分為兩種：常態性和專案。前者以「文學」、「音樂」、「舞蹈」等概括分類作為補助項目。後者則規劃策略性專項補助，目標明確並限定名額，比如「現象書寫－視覺藝評」、「馬華長篇小說創造發表」等。

陳冠安秀出數據表示，國藝會過去以常態性補助為主，2015年時總補助為1.47億，常態佔76.75%、專案為23.25%。但從2018年開始，藝文補助雖大幅增加，從2017年的1.37億，增加到年平均4億左右，漲幅3倍。但卻出現結構性改變，常態性補助不再常態，有明確補助目標且限定名額的專案補助，反而變成常態。

陳冠安強調，2018至2023年間，國藝會發出的24.27億補助，其中常態佔比僅36.36%，非常態的專案補助反而激增到63.64%。對比2017和2023年，專案補助更是暴漲13倍。如果單以國藝會的補助來說，政府對文化的投資確實變多了，但捨常態而採專案的補助方式，有讓台灣成為文化輸出大國嗎？很遺憾的，並沒有。

陳冠安提到，以伍麗華助理楊舒雅，AKA饒舌歌手，最關注的影音來說，根據文化部列舉的文化商品進出口項目的「影音錄製商品」，2017年出口為7.88億，且此前台灣都是出超大國，2013年出口更達16.65億。但從2018年開始，進口開始大於出口，在2023年，出口金額僅3.67億，減幅超過5成。而跟國際比，2023年全球音樂市場收入漲幅約為10%，而台灣卻只有一半不到的4.47%。

「數量不行，那質量呢？」陳冠安質疑，以另一影音重要型態的電影來說，雖然從2011年到2023年，參加國際市場展國片部次和輔導參加國際電影市場片商數逐年增加，前者從206成長到543部次；後者從80增加到245家。但我國國際影展入選和獲獎的次數卻在下降，2011年至2017年，平均每年入選86.28、獲獎20.57部次；2018年至2023年，平均入選則減少到61.83、獲獎更只有14.0部次。

陳冠安表示，補助大漲3倍且結構轉變，然而面對影音錄製商品出口腰斬、音樂市場成長幅度不如國際平均、電影入選得獎數據大幅崩盤等藝文發展困境。伍麗華和她的助理不監督政府政策弊端，還在高喊合法要飯、怪藍白扯後腿？不正視國政問題，只想護航黨意、監督在野黨的民意代表，罷掉，真的剛好而已。