陳菁徽曝光急診爆滿3肇因　批衛福部「頭痛醫頭、腳痛醫腳」

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日醫學中心急診壅塞，行政院長卓榮泰今（24日）上午邀請衛福部報告整備情形時表示，請衛福部對外說明政府因應措施，對於已緩解的醫院經驗與處置方案，也請衛福部協助各醫院參考推行。國民黨立委陳菁徽對此指出，衛福部是在頭痛醫頭、腳痛醫腳，根本原因還在護理師不足、人力不足、健保點值不足。

陳菁徽表示，急診醫學會提到，急診壅塞絕對不是因為流感或是諾羅病毒的大爆發，根本原因在於後面的病床或是ICU的床位不足所造成的。而衛福部至今還沒有搞清楚狀況，為什麼我們的病床會不足呢？就是護理人力的不足，還有健保點值的不足。

陳菁徽批衛福部，今天召開會議，卻只找來醫師團體，缺乏護理師團體，表示頭痛醫頭、腳痛醫腳。衛福部說，叫大家分流要執行，叫大家要增加病床，但是病床根本就開不出來。護理師不足、人力不足、健保點值不足，才是最根本的原因。

針對護理師待遇，陳菁徽說，需要給護理師的白班津貼，從上一任的行政院院長一路研擬至今，已經幾乎要一年了，都還沒有發放出來。目前的護理環境、急診環境都沒有絲毫的改善，甚至有急診醫師在自己的社群軟體上說，他認為現在從事急診這個行業的風險很高，因為床位不夠，他們把急診當成ICU在照顧加護病房在照顧。

陳菁徽強調，現在急診崩壞的局面，早在一年前就可以預見，但到現在衛福部還沒有辦法搞清楚事情的根源，就是必須盡速用最快的速度，不管是改善工作環境或是提高津貼，或是提高健保點數，甚至是賴清德承諾的，健保點值達到一點1元。

陳菁徽也向衛福部喊話，若今天衛福部把這些事情做好的話，現在會面臨急診的大崩盤嗎？最不樂見的就是急診醫學會，這一群救治最需要急診病患的地方，卻在呼喊，卻在吶喊他們需要被急救，「衛福部請趕快站出來好嗎？」