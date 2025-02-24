迎戰大罷免！朱立倫警告不分區「別鬧事」　要區域藍委勿窮緊張

▲國民黨主席朱立倫 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院明開議，國民黨依照慣例今（24日）召開立法實務研討會，預告將力推攸關民生的相關法案。據悉，國民黨主席朱立倫在閉門會議致詞時，特別提醒，面對大罷免，國民黨區域立委要勤走地方，這才是現階段該做的事情，也不要看到新聞被點名，就焦慮的打給他。另，朱立倫強調，每個區域藍委的壓力都很大，但某些不分區立委卻只顧著自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞，因此提醒沒有選舉的不分區立委「不要鬧事」。

朱立倫於立法實務研討會中指出，最近不斷地做各種民調，包含民生議題、超徵稅收是否發還全民，以及大罷免的民意趨向等等，最近幾天就會公布，其中民眾最認同的就是還稅於民，民眾根本不在意政府還債、國營事業虧損，他們只在意這些錢可不可以拿回來，「我們就是要主攻還稅於民。」

朱立倫說，民進黨如何打壓在野勢力，用大罷免來恐嚇國民黨，包含基隆市長謝國樑、藍委羅廷瑋及林沛祥等人，根本就是惡霸在搞惡罷；朱立倫透露，自己最近勤跑地方行程，就是要顧好藍營組織基本盤，因為大罷免戰最後還是組織結構問題，提醒每個區域立委也要努力跑行程，讓基層與國民黨站在一起。

朱立倫更強調，自從大罷免戰議題延燒以來，每個藍委的壓力都很大，但某些不分區立委卻只顧著自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞，因此他要提醒沒有選舉的不分區立委「不要鬧事」，民進黨很會抓藍營問題見縫插針，不分區立委要更注意，別讓個人感受被綠營找機會操作，國民黨要團結一致，決心跟民進黨奮戰到底，別怕大罷免的威脅。

朱立倫還說，面對大罷免不能畏戰，要當立委就要有決心拼到底，「一個捲毛打電話給我，問媒體民調是真的假的，那就是頭腦有問題，那就是100%造謠，人家造的謠你也相信？」

國民黨智庫執行行長柯志恩也說明智庫提出的優先法案，包含「人工智慧基本法草案」、「核子反應器設施延役條例草案」和「運動產業發展條例修正草案」。柯指出，針對核電廠延役的法案，很多藍委上會期認為不需要幫民進黨錯誤的能源政策踩煞車，但她聽了很多企業界建議之後，還是覺得身為國會最大的在野黨，如果不停止綠營的錯誤政策，就不算是個負責任的在野黨了。

柯志恩說，智庫各組召集人也有提出其他不同的法案建議，包含偏遠地區發展條例，讓偏遠地區的學校自辦方法招募師資；觀光產業方面，如果不是因為戰爭、恐攻或防疫的情況，政府不得限制任何國家或地區之間的觀光交流；內政方面，提案修法廢除公投2年一次的限制，並與選舉合併處理；修正《刑事訴訟法》提升犯罪受害者家屬的訴訟地位，受刑人無期徒刑假釋需要被害者家屬同意。

柯志恩並示警，綠營在政論節目中將很多政治性法案塞到國民黨嘴裡，這是非常嚴重的政治操作，藍委這會期要專注在民生法案的推動上，如果個別藍委想要提出政治性法案，一定要經過黨團的討論，再由黨團提出，請藍委們不要貿然提案或外流修法內容。

