Netflix開餐廳！《魷魚遊戲》韓式炸雞《ONE PIECE》梅利號壽司都有

▲《魷魚遊戲》主題的韓式炸雞，英熙娃娃可以幫大家決定該搭配哪一種沾醬。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

去年Netflix提到會發展線下的衍生業務，像是餐廳、購物中心等，把大家日常熟悉的影集帶到現實生活中。當時都不以為意，想說Netflix應該只是來插花、搞快閃店噱頭的吧？結果現在Netflix餐廳（Netflix Bite）真的開張了，就在賭城！

這間名為Netflix的餐廳其實也是MGM Resort開設長達一年的主題餐廳，所有食物都是取材熱門的Netflix節目。目的是讓所有Netflix粉絲，可以在現實世界中體驗熱愛的熱門節目，而賭城就是最適合這種想像力成真的地方。

▲《ONE PIECE》梅利號造型的壽司，不，吃完不能盤子帶回。（圖／Netflix提供）

▲《柏捷頓家族：名門韻事》的英式下午茶。（圖／Netflix提供）

所有的菜單都是Netflix節目的雙關語，但有些實在不太需要語言能力也能理解，像是《魷魚遊戲》韓式炸雞（奇怪，不是應該賣炸魷魚？！），或者《ONE PIECE》梅利號造型的壽司，以及《柏捷頓家族：名門韻事》的英式下午茶組合。某些則是劇中人大口咬下的美食，像是《怪奇物語》的伊萊雯熱愛的鬆餅炸雞餐。

▲《星期三》的小手兼差幫大家服務。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語》劇中伊萊雯曾大吃特吃的鬆餅炸雞餐。（圖／Netflix提供）

想要來這間餐廳吃飯，並不需要成為Netlix的會員（但如果進門時會發稱Tum Tum的音效就更棒了），但是建議最好先預約。但是Netflix是不是忘記了，他們自己就有美食節目，像是《黑白大廚》，為什麼不能在這裡賣裡頭出現過的競賽美食？或者《魷魚遊戲》參賽者吃的鐵盒便當？這些大玩文字哏的菜單真的能吸引人嗎？

▲Netflix餐應不需要成為會員就可以享用。（圖／Netflix提供）



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