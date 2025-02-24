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華為涉違法競標5G合約　上訴哥斯大黎加法院慘遭駁回

中國電信設備大廠華為涉嫌違法取得哥斯大黎加5G通訊設備合約，遭哥國政府禁止參加競標。（示意圖，取自Pexels）

▲中國電信設備大廠華為涉嫌違法取得哥斯大黎加5G通訊設備合約，遭哥國政府禁止參加競標。（示意圖／取自Pexels）

圖文／鏡週刊

中國電信設備大廠華為在哥斯大黎加涉嫌以賄賂、詐欺等手段，違法取得5G通訊設備合約，哥國政府已對華為及多名前國家電力研究所（ICE）官員提起刑事訴訟。哥國總統查維斯（Rodrigo Chaves）更公開譴責，華為的行為是「史上最明目張膽、規模最大的醜聞之一」。哥斯大黎加政府因此禁止華為參與5G競標，華為不滿提告，近日卻遭法院駁回。

華為透過與ICE簽訂高額合約，掌控哥國電信市場，並透過不當手段取得額外預算，甚至違反法定程序，以綁標方式確保自身競爭優勢。根據媒體調查，有至少70名ICE高層受邀參與華為的豪華宴會，17名代表更曾赴中國接受款待，其中4人與華為駐哥國代表頻繁會面，涉案情節重大。

為了防堵華為可能帶來的資安威脅，哥國政府2023年宣布，未簽署《布達佩斯公約》的國家不得參與5G競標，此舉明顯針對中國、俄羅斯等國家，以防止網路間諜活動。華為因此向法院提告，要求解除競標禁令，但近日再度遭法院駁回。

哥國科學、創新、技術和電信部（Micitt）部長博揚特斯（Paula Bogantes）表示，法院兩度駁回華為的訴訟，證明該法令的合法性。法院認為，華為未能提出足夠證據，證明禁令對其造成實質損害，且強調「公共利益高於一切」，國家安全與用戶權益應優先於企業利益。

華為近年積極拓展中美洲市場，被指控利用經濟投資滲透區域電信產業。專家分析，中國透過華為投資5G，企圖掌控中美洲的資通訊產業，進而影響美國與該區國家的互動。美國已聯合盟友對華為設下限制，哥斯大黎加政府此次的裁決，也被視為反制中國電信滲透的重要一步。


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